Στάρμερ: «Τα social media να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο»

Η Βρετανία θα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις μέχρι τον επόμενο μήνα για το αν θα πρέπει να περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών στα social media

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε έκκληση στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης «να βγουν μπροστά και να αναλάβουν την ευθύνη τους» σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο ενόψει σημερινής συνάντησης που θα έχει με στελέχη των Meta, Snap, Google, TikTok και X.

Η κυβέρνηση Στάρμερ αύξησε τον λεπτομερή έλεγχο στις εταιρείες των social media με το αιτιολογικό ότι τα παιδιά εκτίθενται σε κίνδυνο στο διαδίκτυο χωρίς ξεκάθαρη λογοδοσία και έχει δεσμευτεί να λάβει μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις τέτοιων εφαρμογών στον ύπνο, στην οικογενειακή ζωή και στις σχολικές εργασίες.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν τον τρόπο που τα παιδιά βλέπουν τον εαυτό τους, τις φιλίες τους και τον κόσμο που τα περιβάλλει. Όταν αυτό περιλαμβάνει πραγματικούς κινδύνους, το να αποστρέφουμε το βλέμμα μας δεν συνιστά επιλογή. Θα λάβω όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παιδιά να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο. Σήμερα το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα βγουν μπροστά και θα αναλάβουν την ευθύνη τους», δήλωσε ο πρωθυπουργός ενόψει της συνάντησης.

Η κυβέρνηση αναγνώρισε κάποια μέτρα προστασίας που ήδη ελήφθησαν από ορισμένες εταιρείες social ⁠media--όπως η απενεργοποίηση της αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στο YouTube για παιδιά και ο μεγαλύτερος έλεγχος που δόθηκε στους γονείς για τον χρόνο παραμονής των παιδιών στις οθόνες, ανάμεσά τους και χρονικοί περιορισμοί--αλλά ο Στάρμερ θέλει να προχωρήσει περαιτέρω.

Η Βρετανία θα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις μέχρι τον επόμενο μήνα για το αν θα πρέπει να περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης της πιθανής απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, χρονικούς περιορισμούς, όρια στον χρόνο της εφαρμογής και περιορισμούς σε αυτό που χαρακτηρίζει εθιστικά χαρακτηριστικά στον σχεδιασμό των social media.

Τον περασμένο χρόνο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών και πλέον άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν τη λήψη παρόμοιων μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ