Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου - Δεν καταργείται με νόμο

Στα όσα ανέφερε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την Ελληνίδα Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, απαντά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ανακοίνωσή της. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο», αναφέρει η ΕνΔΕ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε επί λέξει ότι "ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός", ότι "είναι ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα!", ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε δημοσίως την Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι επεξεργάσθηκε δικογραφία που αφορά πολιτικά πρόσωπα αποστέλλοντάς την στη Βουλή "γιατί κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της" άλλως, γιατί είναι "άσχετη νομικά", η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει να υπενθυμίσει στον Υπουργό, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο, το Ελληνικό Γραφείο της απαρτίζεται από Έλληνες Εισαγγελείς που θωρακίζονται συνταγματικά προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα και ανεξάρτητα και χωρίς να φοβούνται ή να εντάσσονται σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ειδικά για τη συγκεκριμένη συνάδελφο, η νομική κατάρτιση της οποίας, το ήθος, αλλά και η εμπειρία της σε σημαντικές υποθέσεις είναι και γνωστά και αδιαμφισβήτητα.

Χρειάζεται να θυμίσουμε όμως ότι η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι à la carte. Οι φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση με τα λόγια και τα έργα τους, να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους, απέχοντας από δηλώσεις ή ενέργειες που υπονομεύουν το κύρος των λειτουργών της.

Οι δε απειλές που εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας, ως προς τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης ενός θεσμού που έχει παράξει σημαντικό έργο, αλλά φαίνεται πλέον να ενοχλεί, σε συνδυασμό με την επιχείρηση απόδοσης πολιτικών και προσωπικών στοχεύσεων στην αρμόδια Εισαγγελέα, συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο».