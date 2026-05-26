Σχοινάς: «Η εξωστρέφεια στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την ελληνική γεωργία»

Την ανάγκη η ελληνική γεωργία να περάσει από τη λογική των επιδοτήσεων σε ένα νέο μοντέλο εξωστρέφειας, ποιότητας και διεθνούς παρουσίας ανέδειξε ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής σύσκεψης για την «Εξωστρεφή Γεωργία».

Ο κ. Σχοινάς, ανοίγοντας τη συζήτηση, σημείωσε ότι στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι η δημιουργία μιας νέας πολιτικής εξωστρέφειας, η οποία θα αναδεικνύει τα ελληνικά προϊόντα και την προστιθέμενη αξία τους στις αγορές του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα για την «Εξωστρεφή Γεωργία», που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως στόχο, όπως ανέφερε, να μετατρέψει τις πολιτικές επιδιώξεις σε συγκεκριμένα εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα.

Μέσω της πρωτοβουλίας, παραγωγοί και καταναλωτές θα μπορούν να συνδέονται με τον πλούτο της ελληνικής αγροδιατροφής, με τους τόπους παραγωγής, τις ιστορίες των προϊόντων και τις διεθνείς αγορές στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν.

«Η ουσία της εξωστρεφούς γεωργίας δεν βρίσκεται στις θεωρητικές αναλύσεις, αλλά στη δράση, στα προϊόντα, στις διαδικασίες και στα εργαλεία», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη συνολικής αναδιάταξης του πρωτογενούς τομέα με βάση την υπεραξία και την ανταγωνιστικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες της ελληνικής περιφέρειας και των ανθρώπων της παραγωγής. Όπως είπε, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν οφείλονται στην ποιότητα της ελληνικής γης ή στους παραγωγούς, αλλά κυρίως σε διαχρονικές αγκυλώσεις του κράτους και καθυστερήσεις που περιόρισαν την ανάπτυξη των πραγματικών δυνατοτήτων της ελληνικής γεωργίας.

Ο κ. Σχοινάς στάθηκε και στη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής αγροδιατροφής, σημειώνοντας ότι τα ελληνικά προϊόντα αποκτούν ολοένα ισχυρότερη παρουσία στις ξένες αγορές, χάρη στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη σύνδεσή τους με τη μεσογειακή διατροφή.

Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές του, η Ελλάδα διαθέτει 121 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, τα οποία αποτελούν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Με βάση τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ το 2025 καταγράφηκε νέα αύξηση 6,5%.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι ένα στα τέσσερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα προέρχεται σήμερα από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση τροφίμων, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της αγροδιατροφής για την ελληνική οικονομία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η εξωστρέφεια δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε κρατικές πρωτοβουλίες. Όπως ανέφερε, απαιτείται καθημερινή προσπάθεια, συνεργασία και επένδυση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι να περάσουμε από τις μεμονωμένες επιτυχίες σε μια οργανωμένη εθνική στρατηγική εξωστρέφειας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία για την «Εξωστρεφή Γεωργία» φιλοδοξεί να συνδέσει την παραγωγή με την καινοτομία, την τεχνολογία και τη διεθνή δικτύωση.

Κλείνοντας, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας δεν πρέπει να περιορίζεται σε «μια πολιτική πληρωμών, επιδοτήσεων και επιταγών», αλλά να στηρίζεται σε πολιτικές δράσεις, οράματα και στοχεύσεις που θα ενισχύουν την υπεραξία των ελληνικών προϊόντων και τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ