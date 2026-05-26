Ειδήσεις | Διεθνή

Κάλεσμα του Πεκίνου για τήρηση της κατάπαυσης πυρός στο Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κάλεσμα του Πεκίνου για τήρηση της κατάπαυσης πυρός στο Ιράν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν νάρκες.

Η Κίνα κάλεσε σήμερα «όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές» να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός μετά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες πληγμάτων εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

«Καλούμε τις ενδιαφερόμενες πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά την κατάπαυση πυρός, να διευθετήσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, να συνεχίσουν να επιδιώκουν με τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση μια λύση που λαμβάνει υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες όλων των πλευρών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, η Μάο Νινγκ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν νάρκες, παρότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να εξευρεθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος με διάρκεια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακά «καρφώματα» για οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ακίνητα: Πόσο κοστίζουν εξοχικά και νεόδμητες βίλες «πάνω στο κύμα» στην Ελλάδα

Η γαλάζια ατζέντα με κοινωνικό πρόσημο, ο Τσίπρας «ντύνεται»… Μέσι, η διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ με το «παρών» στον Στουρνάρα

tags:
Κίνα
Φόρτωση BOLM...
reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider