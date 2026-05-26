Κάλεσμα του Πεκίνου για τήρηση της κατάπαυσης πυρός στο Ιράν

Η Κίνα κάλεσε σήμερα «όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές» να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός μετά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες πληγμάτων εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

«Καλούμε τις ενδιαφερόμενες πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά την κατάπαυση πυρός, να διευθετήσουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, να συνεχίσουν να επιδιώκουν με τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση μια λύση που λαμβάνει υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες όλων των πλευρών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, η Μάο Νινγκ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν νάρκες, παρότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να εξευρεθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος με διάρκεια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ