Σε υψηλό τετραετίας το αλουμίνιο

Σε υψηλό τετραετίας εκτινάσσεται το αλουμίνιο, καθώς οι φόβοι για μειώσεις στην παραγωγή στην Κίνα, την κορυφαία παραγωγό στον κόσμου, επιδείνωσαν τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή. Το βιομηχανικό μέταλλο κερδίζει 1,6% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στα 3.695 δολάρια, που αποτελεί υψηλό από τον Μάρτιο του 2022.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι τα κινεζικά χυτήρια θα κληθούν να μειώσουν την παραγωγή εν μέσω μιας εθνικής στροφής της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών άνθρακα από κρίσιμες βιομηχανίες, σύμφωνα με την Μysteel Global.

Τα χυτήρια αλουμινίου της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου λειτουργούν πέρα ​​από τις δυνατότητές τους για να αξιοποιήσουν την παγκόσμια έλλειψη που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που έχει επηρεάσει την τροφοδοσία σε διεθνές επίπεδο.

Οι κινεζικές αρχές καλούνται τώρα για να περιορίσουν την υπερπαραγωγή καθώς τα αποθέματα διογκώνονται καθώς η ημερήσια παραγωγή αλουμινίου της Κίνας αυξήθηκε στο ρεκόρ των 129.000 τόνων τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Ο χαλκός βρίσκεται κοντά στα 13.630 δολάρια ανά τόνο, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την κρίση στη Μέση Ανατολή ενώ βρέθηκε σχεδόν σε ιστορικά υψηλά αυτόν τον μήνα μετά από μια σειρά στοιχημάτων για την κατασκευή υποδομών που συνδέονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.