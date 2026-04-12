Crédit Agricole: Έρχονται τρεις αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ, αλλά όχι ύφεση

Οι οικονομολόγοι της Crédit Agricole προβλέπουν επιθετική στάση από την ΕΚΤ, με τρεις αυξήσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης έως τον Ιούλιο.

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις που αυξάνονται, επιβαρύνοντας την ανάπτυξη και ενισχύοντας τον πληθωρισμό, οι αναλυτές της Crédit Agricole εκτιμούν ότι η Ευρωζώνη θα αποφύγει τελικά την ύφεση.

Όπως εξηγούν, σε προηγούμενες περιόδους κρίσης η Ευρωζώνη ήταν περισσότερο εκτεθειμένη σε εξωτερικούς κραδασμούς. Σήμερα στηρίζεται περισσότερο σε εσωτερικούς παράγοντες, την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις που, αν και πιέζονται, συνεχίζουν να λειτουργούν ως «μαξιλάρι».

Η Ευρωζώνη δεν θα αποφύγει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η άνοδος των τιμών ενέργειας, αποτέλεσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, θα οδηγήσει τον πληθωρισμό πάνω από το 3% για μεγάλο μέρος του 2026. Αυτό θα δημιουργήσει μια «ήπια στασιμοπληθωριστική πίεση», όπως την περιγράφει η CA, με χαμηλότερη ανάπτυξη, αλλά όχι ύφεση.

Στο βασικό σενάριο της τράπεζας, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,8% το 2026 και στο 1,1% το 2027. Ρυθμοί σαφώς χαμηλότεροι από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά σε ξεκάθαρα θετικό έδαφος.

Αυτό που βοηθά την Ευρωζώνη να αποφύγει την ύφεση είναι η ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης, εξηγούν οι αναλυτές της Crédit Agricole, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η απασχόληση παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, προσφέροντας ένα επιπλέον δίχτυ ασφαλείας. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η μετάδοση του ενεργειακού σοκ στην οικονομία μπορεί να ενταθεί, ιδίως εάν οι τιμές παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο διάστημα ή εάν ενισχυθούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, η Crédit Agricole δεν βλέπει περιθώριο για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, προβλέπει μια πιο επιθετική στάση από την ΕΚΤ, με τρεις αυξήσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης έως τον Ιούλιο. Το επιτόκιο καταθέσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,75% και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως τον Σεπτέμβριο του 2027, πριν ξεκινήσει μια πρώτη μείωση.

Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την CA, θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να αποτρέψει την αποσταθεροποίηση των πληθωριστικών προσδοκιών, «θυσιάζοντας» ένα μέρος της ανάπτυξης, χωρίς εμφανή κίνδυνο ύφεσης.