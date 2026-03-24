Ευρώπη χωρίς «μαξιλάρι» φυσικού αερίου: Πίεση στις τιμές και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Κομισιόν καλεί νωρίτερα για πλήρωση αποθηκών και χαμηλότερους στόχους, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ, Ιράν – Ισραήλ ανεβάζει το ρίσκο τιμών και τον ανταγωνισμό για LNG. Οι αγορές ήδη αντιδρούν με ισχυρή άνοδο στις τιμές φυσικού αερίου.

Σε μια σαφή ένδειξη ότι η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή επιστρέφει επικίνδυνα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό ρίσκο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί εκ νέου το «εργαλείο» των αποθηκών φυσικού αερίου, προσαρμόζοντας όμως αυτή τη φορά τους κανόνες προς μεγαλύτερη ευελιξία.

Με επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν καλεί τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν «όσο το δυνατόν νωρίτερα» την πλήρωση των αποθηκών, προκειμένου να αποφευχθεί η πίεση στις τιμές που δημιουργείται όταν η ζήτηση συγκεντρώνεται στο τέλος του καλοκαιριού.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου η αγορά φυσικού αερίου επηρεάζεται άμεσα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ, Ιράν - Ισραήλ και τις απειλές για τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κρίσιμο μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Οι τιμές φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί έως και 35% μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ η συνολική άνοδος από τα χαμηλά του προηγούμενου μήνα φτάνει ακόμη και το 60%, μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιστολή της Κομισιόν προτείνει σημαντική χαλάρωση του υφιστάμενου πλαισίου: ο στόχος πλήρωσης των αποθηκών μπορεί να μειωθεί στο 80% της χωρητικότητας, δηλαδή κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέχρι σήμερα όριο του 90%, ενώ δίνεται δυνατότητα απόκλισης έως και 15 μονάδων σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών αγοράς, με τελική προθεσμία την 1η Δεκεμβρίου.

Χαμηλότερα αποθέματα, μεγαλύτερη πίεση στην αγορά

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της επιστολής είναι η παραδοχή ότι το πρόβλημα δεν είναι άμεσα η επάρκεια, αλλά η τιμή και η μεταβλητότητα. Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι «η ασφάλεια εφοδιασμού παραμένει σχετικά προστατευμένη», ωστόσο οι υψηλές και ευμετάβλητες τιμές μπορεί να δυσκολέψουν την πλήρωση των αποθηκών, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη σε εξωτερικά σοκ.

Η Κομισιόν συνδέει ευθέως την ανάγκη για έγκαιρη πλήρωση με τη «μεταβλητότητα της αγοράς λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», τονίζοντας ότι η έγκαιρη έναρξη της πλήρωσης αποθηκών φυσικού αερίου μειώνει την πίεση στις τιμές και τον ανταγωνισμό για φορτία LNG.

Η εικόνα των αποθεμάτων, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία του Gas Infrastructure Europe, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στάση. Στα τέλη Ιανουαρίου 2026, οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονταν περίπου στο 44% της χωρητικότητας, ενώ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου είχαν υποχωρήσει στο 30–31%, δηλαδή σχεδόν 17 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Στις αρχές Μαρτίου τα επίπεδα παρέμειναν κοντά στο 30%, περίπου 9 μονάδες χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ στα μέσα Μαρτίου κινούνται πλέον λίγο κάτω από αυτό το όριο, κοντά στο 28–29%. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η Ευρώπη ξεκινά την περίοδο πλήρωσης με ένα αισθητά χαμηλότερο απόθεμα, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένες ανάγκες εισαγωγών τους επόμενους μήνες.

Ο κίνδυνος του «summer rush» και η μάχη για LNG

Σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, όπου η έμφαση δινόταν κυρίως στην επίτευξη του στόχου πλήρωσης έως το φθινόπωρο, η Κομισιόν φέτος μετατοπίζει τη στρατηγική στο πότε γίνεται η πλήρωση, επιχειρώντας να προλάβει ένα φαινόμενο που έχει ήδη καταγραφεί στην αγορά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν να καλύψουν μαζικά τις ανάγκες τους, δημιουργείται ένα «summer rush», με την Ευρώπη να ανταγωνίζεται άμεσα την Ασία για τα ίδια φορτία LNG, οδηγώντας σε έντονο bidding war και απότομες αυξήσεις τιμών.

Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φέτος τα αποθέματα ξεκινούν από αισθητά χαμηλότερη βάση - κάτω από το 30% στα μέσα Μαρτίου έναντι πολύ υψηλότερων επιπέδων τα προηγούμενα έτη - αυξάνει σημαντικά τον όγκο φυσικού αερίου που θα πρέπει να αγοραστεί μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι, αν η πλήρωση καθυστερήσει και συγκεντρωθεί προς το καλοκαίρι, η αγορά κινδυνεύει να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με έντονες ανοδικές πιέσεις, καθώς Ευρώπη και Ασία θα διεκδικούν ταυτόχρονα περιορισμένα φορτία σε ένα ήδη ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Αντίθετα, η σταδιακή έναρξη των αγορών από την άνοιξη λειτουργεί αποσυμπιεστικά για την αγορά, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό και συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών.

Ελλάδα: Κόμβος LNG χωρίς «μαξιλάρι» αποθήκευσης

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση εντός της Ευρώπης, καθώς παραμένει μία από τις λίγες χώρες που δεν διαθέτουν υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου. Αν και διαθέτει δύο βασικές υποδομές LNG - τη Ρεβυθούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης - αυτές λειτουργούν κυρίως ως σταθμοί εισαγωγής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης και όχι ως στρατηγικές αποθήκες μεγάλης διάρκειας.

Με άλλα λόγια, προσφέρουν ευελιξία στο σύστημα και δυνατότητα διαχείρισης ροών, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το «μαξιλάρι» αποθεμάτων μηνών που διαθέτουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω υπόγειων αποθηκευτικών χώρων. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δημιουργήσει αποθέματα αρκετούς μήνες πριν τον χειμώνα, αλλά βασίζεται σε συνεχή ροή εισαγωγών είτε μέσω LNG είτε μέσω αγωγών, γεγονός που την καθιστά πιο εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών. Στην πράξη, λειτουργεί περισσότερο ως κόμβος εισαγωγής και διαμετακόμισης φυσικού αερίου παρά ως χώρα με δυνατότητα στρατηγικής αποθήκευσης, ενώ το έργο της υπόγειας αποθήκης στη Νότια Καβάλα παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.

Πίσω από αυτή τη σύσταση της Κομισιόν κρύβεται μια βαθύτερη αλλαγή στη δομή της αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά το 2022. Η ΕΕ παραμένει εξαρτημένη από το LNG και τον διεθνή ανταγωνισμό για φορτία, με τη ζήτηση να μετατοπίζεται πλέον σε ένα παγκόσμιο «spot» περιβάλλον, όπου η Ασία και η Ευρώπη ανταγωνίζονται για τα ίδια φορτία. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενισχύει αυτόν τον ανταγωνισμό, καθώς πιθανές διαταραχές στην προσφορά μπορούν να περιορίσουν τις διαθέσιμες ποσότητες LNG.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών εξηγεί και τη νέα προσέγγιση. Η αυστηρή απαίτηση για πλήρωση στο 90% είχε οδηγήσει σε έντονο ανταγωνισμό το καλοκαίρι, ανεβάζοντας το κόστος εισαγωγών. Η ΕΕ δαπάνησε περίπου 100 δισ. ευρώ για εισαγωγές φυσικού αερίου και LNG, ενώ το κόστος πλήρωσης των αποθηκών μπορεί να φτάσει τα 26 δισ. ευρώ σε μια μόνο σεζόν.

Η επιστολή της Κομισιόν αποτυπώνει μια νέα ισορροπία: η Ευρώπη δεν βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο ελλείψεων όπως το 2022, αλλά παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε γεωπολιτικά σοκ τιμών. Η στρατηγική μετατοπίζεται από την «υποχρεωτική πλήρωση πάση θυσία» σε μια πιο ευέλικτη διαχείριση που επιχειρεί να μειώσει το κόστος και να αποτρέψει νέα ανοδικά σπιράλ στην αγορά φυσικού αερίου, μια εξέλιξη που για χώρες όπως η Ελλάδα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ακριβώς επειδή δεν διαθέτουν το «μαξιλάρι» της αποθήκευσης.