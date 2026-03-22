Καύσιμα του μέλλοντος: Η αγορά που υπόσχεται δισεκατομμύρια αλλά «κολλάει» στα έργα

Η αγορά των καθαρών καυσίμων αναπτύσσεται δυναμικά, αλλά οι επενδύσεις παραμένουν πολύ πίσω από τις ανάγκες. Από περίπου 25 δισ. δολάρια σήμερα, απαιτείται τετραπλασιασμός στα 100 δισ. δολάρια.

Την ώρα που η ενεργειακή μετάβαση ανεβάζει ταχύτητα και η πίεση για καθαρές λύσεις εντείνεται, τα καθαρά καύσιμα προβάλλουν ως ένας από τους πιο κρίσιμους - αλλά και πιο δύσκολους - γρίφους της επόμενης ημέρας, όπως καταγράφει η πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Bain & Company και επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη δυναμική και τα εμπόδια της αγοράς.

Η εικόνα που προκύπτει είναι αντιφατική. Από τη μία πλευρά, η ζήτηση αυξάνεται και οι στόχοι γίνονται πιο φιλόδοξοι. Από την άλλη, η αγορά δεν καταφέρνει να μεταφράσει αυτή τη δυναμική σε πραγματικές επενδύσεις. Σήμερα, οι επενδύσεις κινούνται περίπου στα 25 δισ. δολάρια ετησίως, ενώ για να επιτευχθούν οι στόχοι απαιτείται τετραπλασιασμός στα 100 δισ. δολάρια έως το 2030. Παράλληλα, μόλις το 10% των έργων έχει φτάσει σε τελική επενδυτική απόφαση, γεγονός που αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Η αντίφαση αυτή δεν είναι τυχαία. Αντανακλά μια αγορά σύνθετη, κατακερματισμένη και με έντονα δομικά εμπόδια αλλά και με σημαντικές προοπτικές για όσους καταφέρουν να «κλειδώσουν» τα σωστά μοντέλα ανάπτυξης.

Τι θεωρείται «καθαρό καύσιμο»

Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, ο όρος «καθαρά καύσιμα» δεν αφορά μία ενιαία τεχνολογία, αλλά ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών λύσεων που έχουν κοινό στόχο τη μείωση των εκπομπών σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα υγρά και αέρια καύσιμα χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος, όπως τα βιοκαύσιμα (βιοαιθανόλη, biodiesel, ανανεώσιμο diesel), το βιοαέριο και το βιομεθάνιο που προέρχονται από οργανικά απόβλητα, καθώς και τα συνθετικά καύσιμα και τα παράγωγα υδρογόνου, όπως το πράσινο μεθάνιο και η πράσινη αμμωνία.

Παράλληλα, στον ίδιο «χώρο» εντάσσονται και ορισμένες μεταβατικές λύσεις, όπως τα καύσιμα ορυκτής προέλευσης με χαμηλότερες εκπομπές όταν συνδυάζονται με τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η δυνατότητα να υποκαταστήσουν τα συμβατικά καύσιμα σε τομείς που εξακολουθούν να εξαρτώνται από αυτά, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές χωρίς να απαιτείται πλήρης αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υποδομών.

Ζήτηση που αυξάνεται, αλλά αγορά που δεν «κουμπώνει»

Η αγορά καθαρών καυσίμων έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται, παραμένει όμως ακόμη περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό ενεργειακό σύστημα. Η ιδιαιτερότητα της αγοράς είναι ότι η ζήτηση δεν αφορά οριζόντια όλη την οικονομία, αλλά συγκεντρώνεται σε τομείς όπου ο εξηλεκτρισμός δεν μπορεί ακόμη να καλύψει τις ανάγκες είτε λόγω τεχνικών περιορισμών είτε λόγω κόστους. Πρόκειται κυρίως για δραστηριότητες με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις και ανάγκη για καύσιμα μεγάλης ενεργειακής πυκνότητας, όπως η αεροπορία, η ναυτιλία και η βαριά βιομηχανία. Σε αυτούς τους κλάδους, τα καθαρά καύσιμα δεν έρχονται να ανταγωνιστούν την ηλεκτροποίηση, αλλά να καλύψουν τα κενά της, αποτελώντας βασική προϋπόθεση για τη μείωση των εκπομπών.

Οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ισχυρές, με τη ζήτηση να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη δεν είναι αυτόματη. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από πολιτικές παρεμβάσεις, όπως υποχρεωτικά μείγματα καυσίμων, φορολογικά κίνητρα και συστήματα πιστώσεων άνθρακα. Χωρίς αυτά, η αγορά δεν «κλείνει» από μόνη της.

Κόστος, τεχνολογία και πρώτες ύλες: Μια αγορά δύο ταχυτήτων

Παρά τη δυναμική, η ανάπτυξη προσκρούει κυρίως στο κόστος. Τα καθαρά καύσιμα παραμένουν ακριβότερα από τα συμβατικά, ενώ οι πιο καινοτόμες λύσεις απέχουν ακόμη περισσότερο από την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς στήριξη, η υιοθέτησή τους παραμένει περιορισμένη.

Ταυτόχρονα, η αγορά εξελίσσεται σε δύο ταχύτητες. Οι ώριμες τεχνολογίες, όπως τα παραδοσιακά βιοκαύσιμα, είναι ήδη διαθέσιμες αλλά περιορίζονται από τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και ζητήματα βιωσιμότητας. Αντίθετα, οι νέες λύσεις, όπως τα συνθετικά καύσιμα και το υδρογόνο, έχουν σημαντικό δυναμικό αλλά απαιτούν χρόνο, επενδύσεις και νέες υποδομές για να αναπτυχθούν μαζικά.

Αυτό δημιουργεί μια κρίσιμη ανισορροπία: οι υπάρχουσες λύσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση, ενώ οι νέες δεν είναι ακόμη έτοιμες. Έτσι, η ανάπτυξη της αγοράς προϋποθέτει ταυτόχρονη ενίσχυση και των δύο κατευθύνσεων.

Το βασικό «μπλοκάρισμα»: Έργα που δεν φτάνουν ποτέ στην υλοποίηση

Το πραγματικό σημείο συμφόρησης της αγοράς δεν είναι ούτε η ζήτηση ούτε η τεχνολογία, αλλά η μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Με άλλα λόγια, το bottleneck εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα έργα δεν καταφέρνουν να περάσουν από τη φάση της ιδέας στη φάση της επένδυσης.

Η μεγάλη πλειονότητα των έργων παραμένει «κολλημένη» πριν από την τελική επενδυτική απόφαση. Αυτό συμβαίνει γιατί τα καθαρά καύσιμα βασίζονται σε σύνθετες και αλληλοεξαρτώμενες αλυσίδες αξίας, όπου η επιτυχία ενός έργου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα, από την επάρκεια πρώτων υλών μέχρι τη ζήτηση και τις υποδομές.

Ταυτόχρονα, τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλό αρχικό κόστος, αυξημένο τεχνολογικό ρίσκο και μεγάλη εξάρτηση από πολιτικές που συχνά αλλάζουν ή δεν παρέχουν επαρκή σταθερότητα. Προστίθενται επίσης οι ασυνέπειες σε κανονισμούς και πιστοποιήσεις, καθώς και η έλλειψη ώριμων αγορών και μακροχρόνιων συμβολαίων. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σημαντικό «κενό κερδοφορίας», που καθιστά πολλά έργα μη ελκυστικά για επενδυτές.

Από τη φιλοδοξία στην πράξη: Τι χρειάζεται για να κινηθεί η αγορά των καθαρών καυσίμων

Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ φιλοδοξιών και επενδύσεων απαιτεί συνδυασμένη δράση σε τρία επίπεδα. Πρώτον, η πολιτική παρέμβαση είναι καθοριστική. Σταθερά και προβλέψιμα ρυθμιστικά πλαίσια, μαζί με εργαλεία όπως η τιμολόγηση άνθρακα, τα φορολογικά κίνητρα και οι μηχανισμοί διασφάλισης τιμών, μπορούν να μειώσουν το ρίσκο και να προσφέρουν ορατότητα εσόδων. Η σταθερότητα είναι κρίσιμη, καθώς πρόκειται για επενδύσεις με ορίζοντα δεκαετιών.

Δεύτερον, η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη για να δημιουργηθούν λειτουργικές αγορές. Μηχανισμοί που συνδέουν παραγωγούς και αγοραστές, καθώς και εργαλεία χρηματοδότησης που μοιράζουν το ρίσκο, μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη και να μειώσουν τα εμπόδια εισόδου.

Τρίτον, οι ίδιες οι επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν νέα μοντέλα συνεργασίας. Συμπράξεις σε όλη την αλυσίδα αξίας μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερή ζήτηση, να μοιράσουν το ρίσκο και να κάνουν τα έργα πιο ελκυστικά για επενδυτές.

Το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Η αγορά των καθαρών καυσίμων αποτελεί έναν από τους βασικούς κρίκους της ενεργειακής μετάβασης, ειδικά για τομείς που δεν μπορούν να απανθρακοποιηθούν εύκολα. Το ζητούμενο δεν είναι αν η αγορά θα προχωρήσει, αλλά αν θα δούμε εγκαίρως πραγματικά έργα να υλοποιούνται. Από αυτό θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και ο ρυθμός της ενεργειακής μετάβασης.

