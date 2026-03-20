Σύνοδος Κορυφής: Ανθεκτική η οικονομία της Ευρωζώνης αλλά χρειάζεται προσοχή στους κινδύνους

Την ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, με στήριξη από την αγορά εργασίας και τις επενδύσεις, επισημαίνει με δήλωσή της η Σύνοδος Κορυφύς, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους που απορρέουν από τις διεθνείς εξελίξεις και τις τιμές της ενέργειας.

Στη συζήτηση της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης, επισημαίνεται ότι αυτή εξετάστηκε στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αναφέρεται ότι η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική στο τρέχον παγκόσμιο πλαίσιο, με την αγορά εργασίας να συνεχίζει να στηρίζει τα εισοδήματα. Παράλληλα, η επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο έχει συμβάλει στην αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, ενώ οι επενδύσεις υποστηρίζονται από ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η υψηλή αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη και τις προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, ιδίως λόγω του αντικτύπου των πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων στις τιμές της ενέργειας.

Η Σύνοδος Κορυφής σημειώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Ευρωομάδας της 11ης Μαρτίου 2026, απευθύνει κάλεσμα προς το Eurogroup να συνεχίσει τη στενή παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και των κινδύνων για τη μακροοικονομική σταθερότητα. Υπογραμμίζει ότι ο συνεχής και αποτελεσματικός συντονισμός των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ενώ ζητείται η συμβολή της Ευρωομάδας στις συζητήσεις για τη μείωση των παγκόσμιων ανισορροπιών.

Στη δήλωση τονίζεται ότι υπάρχει σταθερή και συλλογική δέσμευση για την υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία θεωρείται καθοριστική για την επέκταση και εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για μακροπρόθεσμες και στρατηγικές επενδύσεις εντός της Ένωσης. Επισημαίνεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί, ιδίως ως προς την επανεξέταση του πλαισίου της αγοράς τιτλοποιήσεων, και τονίζεται η σημασία της ταχείας προώθησης περαιτέρω βασικών δράσεων σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αναφέρεται ότι επικροτείται το έργο της Επιτροπής σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παράλληλα, καλείται η Ευρωομάδα να επεξεργαστεί περαιτέρω συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, τόσο ως αποθεματικού νομίσματος όσο και ως νομίσματος συναλλαγών, και σημειώνεται η πρόθεση ενσωμάτωσης του στόχου αυτού ως οριζόντιας διάστασης στους άξονες εργασίας της. Επισημαίνεται ότι η πρόοδος θα εξετάζεται τακτικά και ότι η διεθνής θέση του ευρώ θα εξαρτηθεί από την οικονομική και γεωπολιτική ισχύ της Ευρώπης, καθώς και από την αξιοπιστία και προβλεψιμότητα της ΕΕ ως διεθνούς εταίρου.

Καταγράφεται ότι επικροτείται η επιτυχής υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία την 1η Ιανουαρίου 2026, γεγονός που αυξάνει τα μέλη της ζώνης του ευρώ σε 21.

Τέλος, σημειώνεται η πρόοδος στην προώθηση του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ και επαναλαμβάνεται η σημασία της ταχείας ολοκλήρωσης του νομοθετικού έργου και της επιτάχυνσης των προπαρασκευαστικών σταδίων. Παράλληλα, αναφέρεται ότι υποστηρίζεται η πρόθεση του Eurogroup να αξιολογήσει προσεκτικά τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με την ταχεία εξέλιξη του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα, ιδίως ως προς την ενίσχυση της αποδοτικότητας, της αυτονομίας και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών.