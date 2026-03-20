Δικαστικά Μέγαρα: Τι συμβαίνει με τα 3 ΣΔΙΤ των 300 εκατ. ευρώ - «Εκτός» η Θεσσαλονίκη

Απεντάχθηκε το «κομμάτι» της ανακατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προχωρά η διαδικασία με νέα ΣΔΙΤ για Έδεσσα, Σέρρες, Κιλκίς.

Επισήμως πια, από τα τέλη του 2025, απεντάχθηκε το «κομμάτι» της ανακατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από το πλαίσιο του διαγωνισμού που ήταν σε εξέλιξη από το 2021 για τη σύναψη Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιο και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με τίτλο «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», αρχικού εκτιμώμενου ύψους 120 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα 3 σχετικά τέτοια ΣΔΙΤ projects που ήταν «στα σκαριά» (τα άλλα δύο σε Κεντρική Ελλάδα και Κρήτη), συνολικού ύψους κοντά στα 300 εκατ. ευρώ (όλα μέσω ΣΔΙΤ).

Προ ολίγων μηνών από το υπ. Δικαιοσύνης είχε «βγει» πληροφορίες περί απένταξής του από τη ΣΔΙΤ, λόγω ζητημάτων που προέκυψαν με την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, αλλά και ότι ενδέχεται να γίνει με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Η σύμπραξη θα παραμείνει για την κατασκευή των δικαστικών κτηρίων στις τρεις άλλες πόλεις. Όπως προκύπτει και από σχετικά έγγραφα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που είχε αναλάβει να ωριμάσει τις διαδικασίες, με το από 04-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα «Απένταξη από ΣΔΙΤ, της ανακατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης», το Υπουργείο Δικαιοσύνης αιτήθηκε την τροποποίηση του έργου «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και Συντήρηση και Διαχείριση αυτών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.» και πιο συγκεκριμένα:

Προτείνεται να απαλειφθεί από το φυσικό αντικείμενο του ανωτέρω έργου Σ.Δ.Ι.Τ. η ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των ιδιαίτερων θεμάτων της μετεγκατάστασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης περί τα τέλη του 2026, καθώς και της εσωτερικής μετεγκατάστασης των υπολοίπων δικαστικών λειτουργιών (Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, κλπ.). Προτείνεται το τροποποιημένο αντικείμενο της αίτησης υπαγωγής να περιλαμβάνει τα τρία (3) υπό ανέγερση Δικαστικά Μέγαρα ως νέο έργο Σ.Δ.Ι.Τ. με τίτλο: «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», μετά την επικαιροποίηση των κτιριολογικών προγραμμάτων κατόπιν της ενοποίησης του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας (ήτοι κατάργηση Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων και ενσωμάτωσή τους στα Πρωτοδικεία), με αντιστοίχιση των νέων οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών.

Προφανώς, τα προβλήματα με τη Θεσσαλονίκη παρέσυραν τις διαδικασίες που, όπως έχουμε αναφέρει, έχουν καθυστερήσει, και μαζί έφεραν παρατάσεις σε χρονοδιαγράμματα για τους συμβούλους και προφανώς την εξέλιξη του διαγωνισμού. Βέβαια, αν υπήρχαν εξαρχής ζητήματα (τεχνικά, χρηματοδοτικά, κυκλοφοριακά κ.α.), είναι ένα ερώτημα γιατί χρειάστηκαν χρόνια για να ξεπεραστούν μέσω της απόφασης απένταξης του project στη Θεσσαλονίκη. Όπως είχε προκύψει, τα τρία νέα κτήρια μετά την κατάργηση των Ειρηνοδικείων θα έχουν αυξημένες κτηριακές ανάγκες, επομένως θα χρειαστούν περισσότερους χώρους, άρα και άλλα χρήματα. Όπως λέγεται στην αγορά, κρίθηκε ως ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικά και ως τέτοιο έπρεπε να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, ενώ με την απεμπλοκή της Θεσσαλονίκης η κατασκευή των άλλων τριών δικαστικών μεγάρων θα επιταχυνθεί.

Ποιος ήταν ο αρχικός διαγωνισμός - Ποιοι τον διεκδικούσαν

Όπως έχει αναφέρει παλιότερα το insider.gr, ο σχετικός διαγωνισμός για τα τέσσερα Δικαστικά Μέγαρα της Κεντρικής Μακεδονίας (Έδεσσα, Σέρρες Κιλκίς, Θεσσαλονίκη) ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου 2021 (Εκδήλωση ενδιαφέροντος) και τον Δεκέμβριο του 2022 συνεχίστηκε η διαδικασία για την Β` φάση του. Τα σχήματα που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό είναι: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, AVAX, METLEN-ΑΤΕΣΕ, AKTOR GROUP-REDEX. Το έργο ΣΔΙΤ έχει ένα αρχικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και για τα τέσσερα κτίρια της τάξης των 120 εκατ. ευρώ., από τα οποία τα 79 εκατ. αφορούν το Δικαστικό Κτίριο της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της αρχικής προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιούσε τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή ή ανακατασκευή, ασφάλιση, διαχείριση και συντήρηση για διάστημα τριάντα (30) ετών τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, στην Έδεσσα και στις Σέρρες και του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης (ΣΔΙΤ) περιλαμβάνονταν η λειτουργική ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και η ανέγερση τριών (3) μεγάρων στο Κιλκίς, την Έδεσσα και τις Σέρρες, που περιλαμβάνει τα νέα κτίρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Η διάρκεια της σύμβασης προγραμματίζεται για 360 μήνες (30 έτη), εκ των οποίων τα πρώτα 3 χρόνια (κατά μέγιστο) θα αφορά την κατασκευαστική περίοδο. Ο γενικός σχεδιασμός του έργου βασίζονταν πρωτίστως στη λειτουργική οργάνωση των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες δικαστικές υπηρεσίες και την επίλυση ουσιωδών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται και δυσχεραίνουν το έργο των δικαστικών λειτουργών στις εν λόγω πόλεις. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των νέων κτιρίων έχει γίνει με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες για την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων των πόλεων.

Προφανώς, βέβαια, μια και μιλάμε για άλλον διαγωνισμό, πέραν του αρχικού προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να γίνει πλέον και προσαρμογή των αντίστοιχων μελετών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για τα τρία νέα κτίρια.

Τα 2 άλλα projects

Όσον αφορά στα άλλα 2 Δικαστικά Μέγαρα, και εδώ οι ρυθμοί ωρίμανσης μάλλον «δεν διεκδικούν δάφνες», όπως άλλωστε συνηθίζεται σε κτηριακά ΣΔΙΤ. Πάντως, αναφορικά με τα Δικαστικά Μέγαρα Κρήτης, όπως έχουμε αναφέρει στην φάση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου είχαν περάσει οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, INTRAKAT (πλέον AKTOR), ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, Metlen – ΑΤΕΣΕ, αν και προφανώς απαιτούνται αλλαγές στα σχήματα λόγω των εξελίξεων που ακολούθησαν με εξαγορές εταιρειών. Πρόκειται για τα έργα της ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου και της ανακατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ. Στο νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μεικτής επιφάνειας 24.550 τ.μ., προβλέπεται να στεγασθεί το σύνολο των δικαστικών λειτουργιών της πόλης: Εφετείο, Εισαγγελία Εφετών, Εισαγγελία Πρωτοδικείου, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο και Πταισματοδικείο. Η ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου συνολικής επιφάνειας 3.035 τ.μ. περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων με εργονομικά κριτήρια, που αφορούν στα γραφεία του προσωπικού, τις αίθουσες των ακροατηρίων, την αρχειοθέτηση του δικαστικού υλικού, καθώς και στις Η/Μ εγκαταστάσεις, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου. Στο αρχικό πλάνο προβλέπονταν και η ανέγερση δικαστικού μεγάρου στα Χανιά, όμως, στην πορεία έγινε απάλειψη από το αντικείμενο του έργου αυτού του κτηριακού project, καθώς υπήρχε πρόβλημα με την χωροθέτηση δεδομένου ότι υπήρχαν ζητήματα (δασικά, ιδιοκτησιακά) με την έκταση στην οποία αναμένονταν να ανεγερθούν οι δικαστικές αίθουσες στην πόλη. Κατά συνέπεια, άλλαξαν τα δεδομένα και έμεινε εκτός ΣΔΙΤ το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων.

Το σύνολο των μεγάλων ομίλων του τομέα υποδομών, δηλαδή οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – AKTOR, METLEN-ΑΤΕΣΕ, διεκδικούσαν και την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του έργου «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας, Βόλου, νέας πτέρυγας Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας και ανακατασκευή υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών μέσω ΣΔΙΤ», αρχικού εκτιμώμενου ύψους 48,3 εκατ. ευρώ. Προφανώς, κι εδώ θα έχουμε συγχωνεύσεις σχημάτων. Η διαδικασία είχε εισέλθει στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η προτεινόμενη σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή νέων Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου, νέας πτέρυγας στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας και ανακατασκευής του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων, ενώ επίσης αφορά την ασφάλιση, συντήρηση και διαχείριση των ανωτέρω μεγάρων για διάστημα τριάντα (30) ετών.

Όπως, όμως, πρόσφατα είχε αναφέρει το insider.gr, υπήρχαν και διάφορα «θεματάκια», όπως η ολοκλήρωση των προμελετών για τα υπό ανέγερση Δικαστικά Μέγαρα (Λαμίας και Βόλου) και τη νέα πτέρυγα Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας, διαδικασία που ήταν χρονοβόρα λόγω της καθυστέρησης στην οριστικοποίηση των κτιριολογικών προγραμμάτων όλων των Δικαστικών Μεγάρων, από άλλους φορείς, μετά την ενοποίηση του α’ βαθμού δικαιοδοσίας (ήτοι κατάργηση Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων κλπ. και την ενσωμάτωσή τους στα Πρωτοδικεία).