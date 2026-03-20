Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, με αιχμή τις αυξήσεις τιμών, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, με αιχμή τις αυξήσεις τιμών, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ είναι διασφαλισμένος, ωστόσο η Ευρώπη «δεν είναι άτρωτη στις παγκόσμιες αυξήσεις τιμών». Επεσήμανε ότι μόνο σήμερα - μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ - οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 30%. Η ίδια καταδίκασε τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε εμπορικά πλοία, κάνοντας λόγο για ενέργειες που «αυξάνουν το κόστος και εντείνουν τους κινδύνους για τον μελλοντικό εφοδιασμό».

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων, η Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι πρέπει να αναληφθεί δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης όπου είναι δυνατόν και διαρθρωτικές αλλαγές όπου είναι αναγκαίο», εστιάζοντας στις τέσσερις συνιστώσες που καθορίζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η πρώτη συνιστώσα είναι το κόστος ενέργειας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μερίδιο, κυρίως το ήμισυ της τιμής, 56% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Όπως είπε, τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να χρησιμοποιήσουν μέτρα κρατικής βοήθειας για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις του κόστους της πηγής ενέργειας. Πρόσθεσε, ότι «θα ενισχύσουμε περαιτέρω την ευελιξία των κρατικών ενισχύσεων για τον σκοπό αυτό».

Το δεύτερο στοιχείο είναι οι χρεώσεις δικτύου (18%), με την Επιτροπή να προωθεί νομοθετικές παρεμβάσεις για τη μείωσή τους, ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 15%, αναμένεται να αναθεωρηθούν, είπε η Φον ντερ Λάιεν, με στόχο η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα. Τέλος, όσον αφορά την ανθρακική τιμολόγηση μέσω του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων (ETS), προωθούνται μεταρρυθμίσεις για μεγαλύτερη ευελιξία και περιορισμό της μεταβλητότητας των τιμών.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και στην ενίσχυση επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το «ETS Investment Booster», ύψους 30 δισ. ευρώ, για έργα απανθρακοποίησης, με έμφαση στην «ταχύτητα και την αλληλεγγύη». Τέλος, σημείωσε ότι η ενέργεια αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Δάνειο στην Ουκρανία: Οι Βρυξέλλες θα βρουν τον τρόπο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει τρόπο να χορηγήσει το συμφωνημένο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη εναντίωση της Ουγγαρίας, τόνισε τις πρώτες πρωινές η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Θα το φέρουμε σε πέρας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», επέμεινε η κ. φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τη σύνοδο κορυφής στην οποία οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να πείσουν τον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να ανακαλέσει το βέτο του και να επιτρέψει την εκταμίευση του ποσού.

Οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν την «απαράδεκτη» στάση της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της συνόδου, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία, είναι απαραίτητο να τηρούμε τον λόγο μας. Κανένας δεν μπορεί να εκβιάζει το ευρωπαϊκό συμβούλιο», στηλίτευσε ο κ. Κόστα.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε πως ζητήθηκε από την Κομισιόν να βρει τρόπους να εκταμιευτεί το δάνειο και κατακεραύνωσε την «ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας» που θα αφήσει «βαθιά σημάδια», καθώς βλάπτει τη «θέση της ΕΕ» στον κόσμο.

«Επαινώ τον Κύπριο πρόεδρο για τη διαχείριση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή»

«Η Κύπρος έχει επηρεαστεί άμεσα από αυτόν τον πόλεμο περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως επισήμανε, η αντίδραση της Κύπρου έστειλε «ένα σαφές, ενιαίο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η ίδια τόνισε πως «επαινώ τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για τη διαχείριση της κατάστασης και την Προεδρία που συνεχίζει να αποδίδει». Η ίδια αναφέρθηκε στη δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας πως «υπάρχει κανονικότητα και ασφάλεια στην Κύπρο, και ανυπομονώ να βρεθώ εκεί τον Απρίλιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ