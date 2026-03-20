Eurobank: Η Βουλγαρία δίνει ώθηση, το retail ανεβάζει το ρίσκο

«Σκοράρει» στη Βουλγαρία η Eurobank, αλλά με μονότερμα τη λιανική. Αξιοποιεί τη δυναμική της τοπικής οικονομίας και διεκδικεί ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια η τράπεζα.

«Άσσους» από το μανίκι συνεχίζει να βγάζει η διοίκηση της Eurobank, μέσω της παρουσίας της στη Βουλγαρία, αξιοποιώντας τη δυναμική της τοπικής οικονομίας και διεκδικώντας παράλληλα ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια. Η Eurobank Bulgaria συνεχίζει να «τρέχει» με ισχυρούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, ενισχύοντας τη διείσδυσή της κυρίως στη λιανική τραπεζική και συμβάλλοντας αυξητικά στη συνολική δανειακή δραστηριότητα του ομίλου. Είναι ενδεικτικό ότι τα ενήμερα δάνεια της θυγατρικής στη Βουλγαρία αντιστοιχούν πλέον στο 15,9% του συνόλου από επίπεδα πέριξ του 14,9% το 2024.

Μεγέθυνση μεν, αλλά μονότερμα στη λιανική...

Κατά την περσινή χρήση, η Eurobank Bulgaria αύξησε τα ενήμερα δάνεια κατά 14,5% ή κατά 1,1 δισ. ευρώ από τα τέλη χρήσης 2024, φτάνοντας έτσι στα 8,7 δισ. ευρώ, με περίπου 200 εκατ. ευρώ αύξηση στο τέταρτο τρίμηνο του έτους που μας πέρασε. Τα μεικτά δάνεια της θυγατρικής της Eurobank, ανήλθαν σε 8,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 58,5% περίπου αφορά τη λιανική πίστη, ήτοι στεγαστικά και καταναλωτικά. Οι τελευταίες κατηγορίες «έτρεξαν» σωρευτικά με περίπου 20% την περσινή χρονιά.

Παρά ταύτα, θεωρούνται διαχρονικά περισσότερο ευαίσθητες στις μεταβολές του οικονομικού κύκλου, καθώς σε περιβάλλον επιβράδυνσης της οικονομίας ή αύξησης του κόστους χρηματοδότησης εν μέσω εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων τείνουν να εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.

Το μέσο spread της Eurobank Bulgaria (Postbank) διαμορφώθηκε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα έναντι Ελλάδας - Κύπρου, καθώς διαμορφώθηκε στις 261 μονάδες βάσης, έναντι 225 σε Ελλάδα και 216 για τη Eurobank Ltd (Κύπρος). Την ίδια στιγμή διαθέτει χαμηλότερο κόστος καταθέσεων (στις 104 μονάδες βάσης, έναντι 154 και 171 μονάδων βάσης για Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα) και καλύτερο «μείγμα», με το 31% του συνόλου της καταθετικής της βάσης να είναι προσθεσμιακού χαρακτήρα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 258 εκατ. ευρώ, έναντι 239 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ενισχύονται ελαφρώς, στα 407 εκατ. ευρώ (από 394 εκατ. ευρώ το 2024). Αυξημένα ήταν και τα έσοδα από προμήθειες που έφτασαν τα 94 εκατ. το 2025, από 83 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές προοπτικές, θετικό στίγμα για οικονομία

Η ισχυρή επίδοση της Postbank συνδέεται άμεσα με τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της Βουλγαρίας, τα οποία δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για περαιτέρω τραπεζική επέκταση. Η ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση της οικονομίας, μετατοπίζοντας το παραγωγικό μοντέλο προς μεγαλύτερης έντασης επενδυτικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η βουλγαρική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική τα επόμενα χρόνια, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 2,9% το 2025 και να επιταχύνεται κατά μέσο όρο στο 3,3% την περίοδο 2026 – 2028. Την ίδια στιγμή, η ανεργία παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 3,5%, ενώ το δημόσιο χρέος διατηρείται σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαμορφούμενο κοντά στο ένα τρίτο του ΑΕΠ.

Κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της υιοθέτησης του ευρώ, ο πληθωρισμός στη Βουλγαρία αυξήθηκε, φθάνοντας στο 3,4% τον Ιούλιο του 2025 από 2,8% τον Απρίλιο. Σε απάντηση, η κυβέρνηση προχώρησε σε τροποποιήσεις του πλαισίου μετάβασης στο ευρώ, εισάγοντας ενισχυμένους μηχανισμούς παρακολούθησης τιμών, με λήψη πρόσθετων μέτρων κατά της κερδοσκοπίας.

Μετά την εφαρμογή των μέτρων, ο πληθωρισμός εισήλθε σε φάση αποκλιμάκωσης προς το τέλος του 2025, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 υποχώρησε στο 2,3%, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Εφόσον η τάση αυτή διατηρηθεί, σε συνδυασμό με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 12,6% και την άνοδο 5% των αποδοχών στο δημόσιο στις αρχές του τρέχοντος έτους, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, στηρίζοντας την κατανάλωση και τη ζήτηση για τραπεζική χρηματοδότηση.

Καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος αποτελεί και η σχετικά χαμηλή πιστωτική διείσδυση στην οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η πιστωτική επέκταση της Eurobank Bulgaria θα συνεχίσει να κινείται με ισχυρούς ρυθμούς, με εκτιμώμενη μέση ετήσια αύξηση περίπου 10% κατά μέσο όρο την περίοδο 2026 – 2028, ή κατά 2,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ αναμένεται τη φετινή χρονιά σύμφωνα με τη διοίκηση της Eurobank. Οι καταθέσεις αναμένεται να ενισχυθούν, με μέσο ετήσιο ρυθμό περί το 8,8%, ήτοι κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η οργανική λειτουργική κερδοφορία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας περίπου τα 340 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2028, από 256 εκατ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, διαμορφούμενη κοντά στο 18% έως το 2028, γεγονός που υπογραμμίζει τη συμβολή της Eurobank Bulgaria στη συνολική κερδοφορία του ομίλου.

Στο «κυνήγι» μεριδίων...

Παράλληλα, οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank Bulgaria - 4η θέση με μερίδιο 11,88% - ελέγχουν το 75% του κλάδου και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενοποίησης, πεδίο που παρακολουθεί η διοίκηση της εγχώριας συστημικής τράπεζας. Προ δύο ετών, η Postbank αύξησε ελαφρώς το μερίδιο της στην βουλγαρική αγορά, εξαγοράζοντας την BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, η οποία διέθετε περιουσιακά στοιχεία 450 εκατ. ευρώ και καταθέσεις κοντά στα 100 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2022).

Η συναλλαγή αυτή ενδυνάμωσε τη θέση της Postbank στη λιανική τραπεζική της Βουλγαρίας, δημιουργώντας τις βάσεις σταυροειδών πωλήσεων, δεδομένης της πελατειακής βάσης της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, που ξεπερνούσε τις 270 χιλιάδες πελάτες.

Υψηλότερο μερίδιο, διαθέτει η United Bulgarian Bank, ήτοι 19,6%, με τις DSK Bank και UniCredit Bulbank να ακολουθούν με 18,93% και 18,07%. Ωστόσο, στην τοπική αγορά υπάρχουν θυγατρικές μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων, οι οποίοι δεν κατάφεραν να «χτίσουν» βιώσιμα μερίδια και υπό αυτό το πρίσμα, πιθανώς να οδηγηθούν προς την έξοδο, ρίχνοντας αλλού δυνάμεις.

Το πιο συντηρητικό προφίλ σε επίπεδο καθοδήγησης payout «κλείνει» το μάτι σε κινήσεις εξαγορών το επόμενο διάστημα από την Eurobank, με τη Βουλγαρία να αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος που διερευνά η διοίκηση. Στίγμα έδωσε ο CEO της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, δηλώνοντας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και του business plan πως στόχος είναι η διατήρηση πλεονάζοντος κεφαλαίου περίπου 100 μονάδων βάσης ως «μαξιλάρι» για πιθανές κινήσεις εξαγορών στις ζώνες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.