ΕΤΑΔ: Online αιτήσεις εκμίσθωσης παλαιών αιγιαλών ή αιγιαλών από όμορες επιχειρήσεις

Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων στην ιστοσελίδα της εμπλουτίστηκε με δυο νέες δυνατότητες για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγιαλών και αιγιαλών διαχείρισης ΕΤΑΔ.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων στην ιστοσελίδα της εμπλουτίστηκε με δυο νέες δυνατότητες για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγιαλών και αιγιαλών διαχείρισης ΕΤΑΔ, που αφορούν τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις (κατά το Άρθρο 11 του Ν. 5092/2024).

Οι αιτήσεις Απευθείας Εκμίσθωσης Όμορων Παλαιών Αιγιαλών και Αιγιαλών διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ βάσει του Ν.5092/2024, για το έτος 2026 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο απευθείας εκμίσθωσης, παρακαλούνται να επισκεφτούν το site της ΕΤΑΔ, ώστε να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση. Για το τρέχον έτος, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2026.