Στο 2,1% έκλεισε η ανάπτυξη του 2025 - Άνοδος ΑΕΠ κατά 2,4% το τελευταίο τρίμηνο

Αγωνία πλέον για το νέο μέτωπο του Πολέμου. Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η άνοδος του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Ισχυρή άνοδος των επενδύσεων κατά 8,9% και πτώση των εισαγωγών παρείχαν στήριξη στην ανάπτυξη.

Ρυθμό ανάπτυξης 2,1% πέτυχε η ελληνική οικονομία το 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Ο ρυθμός είναι ελαφρά βραδύτερος σε σχέση με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης που ανέμενε άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,2%, αλλά ταυτίζεται με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκτιμούσε τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,1%. Το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται ότι για το 2026 η κυβέρνηση βασίζει τον σχεδιασμό της σε ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ κατά 2.4%. Η Κομισιόν εκτιμά πως η Ελλάδα θα έχει άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,2%. Ωστόσο όλες αυτές οι προβλέψεις τώρα τελούν υπό αναθεώρηση ανάλογα με την τροπή που θα πάρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Και το 2025, βασικό στοιχείο στήριξης της ανόδου του ΑΕΠ ήταν οι επενδύσεις (με άνοδο στο ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου κατά 8,9%). Το εν λόγω πεδίο αναμένεται να παράσχει και φέτος στήριξη λόγω της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στήριξη παρείχε και η τελική καταναλωτική δαπάνη με επίκεντρο τα νοικοκυριά και τον ιδιωτικό τομέα (αύξηση 2%), όταν οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν μόνο 0,3%. Οι εξαγωγές είχαν άνοδο 1,7% και οι εισαγωγές πτώση 1,3% (γεγονός που και πάλι στήριξε το ΑΕΠ).

Το ΑΕΠ το 2025 σε όρους όγκου ανήλθε σε 204,4 δισ. ευρώ έναντι 200,3 δισ. ευρώ το 2024. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2025 ανήλθε σε 248,4 δισ. ευρώ έναντι 236,7 δισ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%.

Ταχύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2025 ήταν ταχύτερη από αυτή της ΕΕ. Σύμφωνα με τις παράλληλες ανακοινώσεις που έγιναν από το κοινοτικό στατιστικό όργανο, στην ΕΕ συνολικά το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5%. Ωστόσο υπήρχαν περιπτώσεις κρατών με πολύ πιο καλές επιδόσεις: στην Ιρλανδία ο ρυθμός ανάπτυξης έφθασε το 2025 στο 12,3% στη Μάλτα στο 4% και στην Κύπρο στο 3,8%.

Η πορεία το 4ο τρίμηνο του 2025

Το 4ο τρίμηνο του 2025 η ταχύτερη άνοδος του ΑΕΠ (κατά 2,4% έναντι ανόδου κατά 2,1% το 3ο τρίμηνο σε ετήσια βάση) στηρίχθηκε κυρίως στις επενδύσεις αλλά και στην πολύ βραδύτερη αύξηση των εισαγωγών. Αναλυτικά, ανά πεδίο η εικόνα του 4ου τριμήνου είναι η εξής:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Η άνοδος προέρχεται αποκλειστικά από τα νοικοκυριά και τον ιδιωτικό τομέα (αύξηση 2,5%), ενώ, αντιθέτως, καταγράφεται μείωση 2,2% στις δαπάνες γενικής κυβέρνησης.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14,0% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%.

Η ΕΛΣΤΑΤ προαναγγέλλει πιθανή αναθεώρηση. Αναφέρει πως σύμφωνα με τις ακολουθούμενες διαδικασίες του προγράμματος διαβίβασης ESA 2010, προβλέπεται και δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το έτος 2025 η οποία είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 16 Οκτωβρίου 2026. Η δεύτερη εκτίμηση γίνεται με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις πηγές (όπως Στατιστικές Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών και Εξωτερικού Εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης, κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων ανά προϊόν.