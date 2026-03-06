Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Στο 2,1% έκλεισε η ανάπτυξη του 2025 – Άνοδος ΑΕΠ κατά 2,4% το τελευταίο τρίμηνο

Ρυθμό ανάπτυξης 2,1% πέτυχε η ελληνική οικονομία το 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση στοιχείων που έγινε σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ. Ο ρυθμός είναι ελαφρά βραδύτερος σε σχέση με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης που ανέμενε άνοδο του ΑΕΠ κατά 2.2%, αλλά ταυτίζεται με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκτιμούσε τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2.1%.

Ρυθμό ανάπτυξης 2,1% πέτυχε η ελληνική οικονομία το 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση στοιχείων που έγινε σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ. Ο ρυθμός είναι ελαφρά βραδύτερος σε σχέση με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης που ανέμενε άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,2%, αλλά ταυτίζεται με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκτιμούσε τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,1%. Το τελευταίο τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4%

Σημειώνεται ότι για το 2026 η κυβέρνηση βασίζει τον σχεδιασμό της σε ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ κατά 2.4%. Η Κομισιόν εκτιμά πως η Ελλάδα θα έχει άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,2%. Ωστόσο όλες αυτές οι προβλέψεις τώρα τελούν υπό αναθεώρηση ανάλογα με την τροπή που θα πάρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

tags:
ΑΕΠ
Ανάπτυξη
