Αργεντινή: Η γενική συνομοσπονδία CGT προαναγγέλλει 24ωρη απεργία για την εργασιακή μεταρρύθμιση

Η ημερομηνία της 24ωρης γενικής απεργίας θα συμπέσει με την εισαγωγή του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διευκρίνισε η CGT.

Η γενική συνομοσπονδία εργατών (CGT) στην Αργεντινή ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προκηρύξει 24ωρη απεργία ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εργασιακή μεταρρύθμιση που προωθεί ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.

Την περασμένη Πέμπτη, η Γερουσία ενέκρινε την εργασιακή μεταρρύθμιση αφού το κυβερνών κόμμα διαπραγματεύτηκε ορισμένες αλλαγές στο αρχικό νομοσχέδιο, με την περονιστική αντιπολίτευση να υπογραμμίζει πως καταπατούνται θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ