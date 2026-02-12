ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε κατά των δασμών στον Καναδά

Σημειώνεται ότι έξι Ρεπουμπλικάνοι, τάχθηκαν στο πλευρό των Δημοκρατικών (εκτός από έναν Δημοκρατικό που τάχθηκε υπέρ των δασμών).

Νομοθεσία που αντιτίθεται στους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από τον Καναδά ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι βουλευτές ψήφισαν με 219 ψήφους υπέρ και 211 κατά υπέρ ενός ψηφίσματος που τερματίζει την χρήση του καθεστώτος έκτακτης εθνικής ανάγκης που κήρυξε ο Τραμπ προκειμένου να επιβάλλει τιμωρητικούς δασμούς σε προϊόντα από τον Καναδά. Σημειώνεται ότι έξι Ρεπουμπλικάνοι, τάχθηκαν στο πλευρό των Δημοκρατικών (εκτός από έναν Δημοκρατικό που τάχθηκε υπέρ των δασμών).

Ήταν μία αρκετά συμβολική ψηφοφορία καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν πλειοψηφία 218-214. Η απόφαση έχει αρκετές πιθανότητες να περάσει από τη Γερουσία, ωστόσο είναι σχεδόν απίθανο να μετατραπεί σε νόμο καθώς απαιτείται η πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα για να ξεπεραστεί το αναμενόμενο βέτο που θα ασκήσει ο Τραμπ. Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι δεν παρουσιάζονται πρόθυμοι να αντιταχθούν στις πολιτικές του Τραμπ.

Τα μέλη του Κογκρέσου έχουν εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες τους σχετικά με τα αυξημένα κόστη για τους αμερικανούς καταναλωτές καθώς και για τις επιπτώσεις των δασμών στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με το διεθνές εμπόριο.

Ο Καναδάς, όπως και πολλοί άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, υπέστη αλλεπάλληλα «χτυπήματα» από δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε επιπρόσθετους δασμούς 35% σε διάφορα προϊόντα εισαγόμενα από τον Καναδά την περασμένη χρονιά, ωστόσο μείωσε το ποσοστό για τις εισαγωγές ενέργειας και επέτρεψε πολλές εξαιρέσεις για αγαθά που εισάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και στο Μεξικό.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, πάνω από το 75% των εμπορικών ανταλλαγών των δυο χωρών εξαιρείται από τους δασμούς.

«Θα υποστούν τις συνέπειες»

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο Τραμπ προειδοποίησε τους βουλευτές της παράταξής του πως αν τάσσονταν εναντίον των δασμών, καλά θα έκαναν να περιμένουν πως θα «υποστούν τις συνέπειες όταν γίνουν οι εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των εσωκομματικών διαδικασιών» για την ανάδειξη υποψηφίων.

«Οι τελωνειακοί δασμοί μας έφεραν οικονομική και εθνική ασφάλεια και κανένας ρεπουμπλικάνος δεν θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή αυτού του προνομίου», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social

.

Φωτογραφία: @associatedpress