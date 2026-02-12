ΠΙΣ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για καταχώριση και αναζήτηση θέσεων εργασίας ιατρών

Η νέα υπηρεσία στοχεύει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ιατρών και φορέων, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμες προκηρύξεις και αναγγελίες.

Στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας αναγγελιών/προκηρύξεων θέσεων εργασίας ιατρών προχωρά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μέσω του τμήματος Πληροφορικής στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα υπηρεσία στοχεύει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ιατρών και φορέων, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμες προκηρύξεις και αναγγελίες.

Η εφαρμογή λειτουργεί μέσω του επίσημου ιστότοπου του ΠΙΣ, στην επιλογή «Θέσεις Εργασίας», ενώ οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν και απευθείας στη διεύθυνση doctorjobs.pis.gr με χρήση προσωπικών διαπιστευτηρίων. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύχρηστη και προσβάσιμη σε όλους τους ιατρούς, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοικείωσής τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η εφαρμογή λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή κινητό/υπολογιστή/tablet και σε οποιοδήποτε λειτουργικό windows/mac os /android κλπ ή περιηγητή internet.

Επιπλέον, κάθε Ιατρικός Σύλλογος της χώρας μπορεί να ενσωματώσει την εφαρμογή στον δικό του ιστότοπο, επιτρέποντας στα μέλη του να αναζητούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο ενημέρωσης για όλο το ιατρικό δυναμικό της χώρας, ενισχύοντας την άμεση πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ανάρτηση προκηρύξεων από διαχειριστές και ενδιαφερόμενους

Οι διαχειριστές της πλατφόρμας, είτε πρόκειται για υπαλλήλους Ιατρικών Συλλόγων είτε για στελέχη του ΠΙΣ, έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν προκηρύξεις και αναγγελίες θέσεων εργασίας. Παράλληλα, και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να δημοσιεύουν σχετικές αναζητήσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικά διαπιστευτήρια ανάλογα με τον ρόλο τους. Η διαδικασία ανάρτησης είναι απλή και επιτρέπει την άμεση δημοσιοποίηση νέων θέσεων.

Ένα ακόμη βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Τα τελευταία τρία χρόνια ο ΠΙΣ έχει ψηφιοποιήσει όλες τις υπηρεσίες του και έχει δημιουργήσει το Εθνικό Μητρώο Ιατρών, το οποίο είναι προσβάσιμο σε ιατρούς, φορείς και πολίτες, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν συγκεκριμένος ιατρός κατέχει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένος σε Ιατρικό Σύλλογο της χώρας.

Η νέα πλατφόρμα του ΠΙΣ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας των ιατρών και την καλύτερη οργάνωση της αγοράς εργασίας στον ιατρικό χώρο. Παράλληλα, εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του Συλλόγου, με στόχο την παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών λύσεων στα μέλη του.