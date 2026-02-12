SoftBank: Κέρδη 2,4 δισ. δολάρια για το Vision Fund το δ' τρίμηνο χάρη στην επένδυση στην OpenAI

Σε επίπεδο ομίλου, η SoftBank εμφάνισε καθαρά κέρδη 248,6 δισ. γιεν (περίπου 1,6 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

Επιστροφή στην κερδοφορία έκανε η SoftBank, χάρη στο επενδυτικό «άνοιγμα» που έκανε η ιαπωνική τράπεζα, αξιοποιώντας παράλληλα τη ραγδαία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Το Vision Fund κατέγραψε κέρδη 2,4 δισ. δολαρίων στο δ’ τρίμηνο του 2025, κυρίως χάρη στη σημαντική αύξηση της αξίας της συμμετοχής του στην OpenAI.

Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός όμιλος ανακοίνωσε κέρδη 4,2 δισ. δολαρίων από την επένδυσή του στην OpenAI κατά το τρίμηνο που έληξε στα τέλη Δεκεμβρίου, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από τη μείωση της μετοχής της Coupang, της Didi, καθώς και από την υποχώρηση της αξίας της ByteDance, μητρικής του TikTok.

Σε επίπεδο ομίλου, η SoftBank εμφάνισε καθαρά κέρδη 248,6 δισ. γιεν (περίπου 1,6 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Αν και τα αποτελέσματα κινήθηκαν κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σηματοδοτούν σαφή βελτίωση σε σχέση με τις ζημίες της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η OpenAI στο επίκεντρο

Με το Vision Fund, η SoftBank έχει επενδύσει σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που πιστεύει ότι θα είναι οι νικητές της κατηγορίας, επιδιώκοντας να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Αυτό περιλαμβάνει μια επένδυση άνω των 30 δισ. δολαρίων στην OpenAI, την εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT, ως μία από τις βασικές εταιρείες της. Η SoftBank κατέχει περίπου το 11% της OpenAI, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή επιπλέον επένδυση έως και 30 δισ. δολαρίων σε νέο γύρο χρηματοδότησης που θα αποτιμούσε την εταιρεία μεταξύ 750 και 830 δισ. δολαρίων. Μέχρι τον Δεκέμβριο, τα λογιστικά κέρδη της SoftBank από την επένδυση στην OpenAI υπολογίζονταν σε περίπου 19,8 δισ. δολάρια.

Η OpenAI αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της SoftBank, μαζί με το ποσοστό περίπου 90% που κατέχει στον σχεδιαστή μικροτσίπ Arm Holdings. Αυτό έχει συνδέσει την πορεία της ιαπωνικής εταιρείας με την ανταγωνιστική θέση του ChatGPT απέναντι σε αντίπαλα μοντέλα όπως το Gemini της Google και το Claude της Anthropic.