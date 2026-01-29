Αυξήθηκε τον Νοέμβριο ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο

Αύξηση 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024 παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο τον Νοέμβριο 2025, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024 παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο τον Νοέμβριο 2025, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025, ο δείκτης παρουσίασε μείωση κατά 1,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 μείωση 1,0%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,0%.