Οικονομία | Ελλάδα

Αυξήθηκε τον Νοέμβριο ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αυξήθηκε τον Νοέμβριο ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο
Αύξηση 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024 παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο τον Νοέμβριο 2025, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024 παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανεμπόριο τον Νοέμβριο 2025, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025, ο δείκτης παρουσίασε μείωση κατά 1,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 μείωση 1,0%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,0%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μετρήσεις, πρόσωπα, παρελθόν, παρόν και μέλλον κουβάρι στα κόμματα της κεντροαριστερής και αριστερής πολυκατοικίας

ΦΠΑ: Αγκάθι για τις εισπράξεις εξαιρέσεις και μειωμένοι συντελεστές - Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Πριβέ λίμνη, 18 δωμάτια και 300 εκατ. δολάρια - Το ακριβότερο ακίνητο στις ΗΠΑ

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Λιανεμπόριο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider