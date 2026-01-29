Στο 7,5% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο

Έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025.

Στο 7,5% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (2,4%) και μείωση κατά 19.389 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-0,4%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-19,8%) και μείωση κατά 31.165 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-8,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.005.230, σημειώνοντας μείωση κατά 42.763 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-1,4%) και αύξηση κατά 48.284 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (1,6%).