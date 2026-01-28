ΟΔΔΗΧ: Στο 1,74% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα 400 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 986 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,47 φορές.

Στο 1,74% αυξήθηκε η απόδοση κατά τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία στις αρχές Ιανουαρίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 1,70%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 986 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.