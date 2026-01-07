ΟΔΔΗΧ: Στο 1,70% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 903 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,26 φορές.

Στο 1,70% διαμορφώθηκε η απόδοση από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 903 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,26 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.