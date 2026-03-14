Ιράν προς ΗΑΕ: Εκκενώστε τις πόλεις θα χτυπήσουμε

Μετά τους Φρουρούς της Επανάστασης και ο ιρανικός στρατός προειδοποιεί για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους στα Εμιράτα.

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή ύστερα από τα αμερικανικά χτυπήματα στη νήσο Χαργκ. Για ιρανικό πλήγμα σε κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Φουτζάιρα κάνει λόγο το BBC, ενώ παράλληλα μεταδίδει ότι η Τεχεράνη καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν πόλεις στα ΗΑΕ ώστε να μην υποστούν βλάβη απ' τις ιρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την επικράτειά του και να στοχεύσει αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο συνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζουλφικάρι, εκπρόσωπος του Στρατηγείου Χατάμ των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρει ότι το Ιράν έχει νόμιμο δικαίωμα να στοχεύσει αμερικανικούς πυραύλους σε λιμάνια και αποβάθρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και «κρησφύγετα» Αμερικανών στρατιωτών.

Νωρίτερα και οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν και αυτοί ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων είναι νόμιμοι στόχοι, μετά από την επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικών νησιών, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Επίσης, το ναυτικό του Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε βάσεις σε Άμπου Ντάμπι και Μπαχρέιν- κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Άδεια στην Ινδία για διέλευση απ' το Στενό του Χορμούζ

Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να διέλθουν από το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στην Ινδία Μοχαμάντ Φαταλί, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Φαταλί δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των πλοίων στα οποία παρασχέθηκε ασφαλής διάπλους. Ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέδριο του τηλεοπτικού δικτύου India Today στο Νέο Δελχί.

