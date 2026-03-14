Χαμάς: Έκκληση στο Ιράν να σταματήσει να βομβαρδίζει τις χώρες του Κόλπου

Το ισλαμιστικό κίνημα καλεί τους αδελφούς του στο Ιράν να μη βάζουν στο στόχαστρο τους γείτονές τους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε σήμερα το Ιράν, με το οποίο έχει συμμαχική σχέση, να σταματήσει να πλήττει κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Τονίζοντας το δικαίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να ανταποδώσει την επίθεση με όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο, το κίνημα καλεί τους αδελφούς του στο Ιράν να μη βάζουν στο στόχαστρο τους γείτονές τους», ανέφερε η Χαμάς μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

