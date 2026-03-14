Ιαπωνία: Θα απελευθερώσει περίπου 80 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο απ' τα στρατηγικά της αποθέματα

Η Ευρώπη ανταπέδωσε μια χάρη στην Ιαπωνία όταν συμφώνησε αυτή την εβδομάδα σε μια κοινή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να μετριαστεί η κρίση εφοδιασμού και η εκτίναξη των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ο Υπουργός Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάβα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε την Τετάρτη να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ, 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, από τα στρατηγικά αποθέματα, με στόχο να αντιμετωπιστεί η άνοδος των παγκόσμιων τιμών του αργού πετρελαίου από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ιαπωνία, μέλος της G7, η οποία βασίζεται στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής για περίπου το 90% των προμηθειών της, δήλωσε ότι σχεδιάζει να απελευθερώσει περίπου 80 εκατομμύρια βαρέλια από τα ιδιωτικά και εθνικά αποθέματα πετρελαίου της, ως τη δική της συμβολή, ξεκινώντας από τις 16 Μαρτίου.

Στις συναντήσεις της G7 και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αυτή την εβδομάδα, η Ιαπωνία άλλαξε τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι αρχικά ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς η εξάρτησή τους από τα Στενά του Ορμούζ είναι μικρότερη, δήλωσε ο Ακαζάβα στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου και του Επιχειρηματικού Φόρουμ για την Ενεργειακή Ασφάλεια του Ινδο-Ειρηνικού στο Τόκιο.

«Κατανοούμε ότι αυτό αποτελεί ανταπόδοση της Ευρώπης για τη βοήθεια που είχε προσφέρει η Ιαπωνία, όταν είχε απελευθερώσει πετρέλαιο για να στηρίξει την Ευρώπη σε μια δύσκολη περίοδο κατά την κρίση της Ουκρανίας το 2022», είπε, αναφερόμενος στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και την κρίση εφοδιασμού που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Η Ιαπωνία έχει σταματήσει από τότε να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες — οι οποίες πλέον αντιστοιχούν περίπου στο 6% του συνόλου της Ιαπωνίας — ενώ οι ιαπωνικές εταιρείες συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους στον αμερικανικό ενεργειακό τομέα.

Οι δύο χώρες συζητούν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ιαπωνίας στο έργο Alaska LNG ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αυξήσουν τις ενεργειακές πωλήσεις τους προς τους συμμάχους τους.

Το Σαββατοκύριακο, Αμερικανοί αξιωματούχοι από τους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας συγκεντρώθηκαν στο Τόκιο για το IPEM, ένα εναρκτήριο φόρουμ υπό την ηγεσία του «National Energy Dominance Council» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την προώθηση επενδύσεων στην Ιαπωνία και την Ασία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη προμήθεια ενέργειας… έχουμε ουσιαστικά αντικαταστήσει τα δύο τρίτα του ρωσικού φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη», δήλωσε το Σάββατο ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ κατά την έναρξη της εκδήλωσης.

«Είτε πρόκειται για ένα γεωγραφικό στενό στη Μέση Ανατολή είτε για τον έλεγχο της προσφοράς… πρέπει να έχουμε αξιόπιστο, προσιτό και ασφαλές εφοδιασμό, δηλαδή από εταίρους που εμπιστεύεσαι, οι οποίοι μπορούν να παραδώσουν και να μη σε κρατούν κυριολεκτικά οικονομικά όμηρο σε σχέση με οποιονδήποτε από αυτούς τους παράγοντες.»