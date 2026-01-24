«Φέρτε πίσω τον χρυσό»: Γερμανοί οικονομολόγοι πιέζουν για απόσυρση από τα αμερικανικά θησαυροφυλάκια

Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες εκκλήσεις για την απόσυρση δισεκατομμυρίων ευρώ σε χρυσό που φυλάσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες εκκλήσεις για την απόσυρση δισεκατομμυρίων ευρώ σε χρυσό που φυλάσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι διατλαντικές σχέσεις μεταβάλλονται και εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η χώρα διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα εθνικά αποθέματα χρυσού παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ. Από αυτά, περίπου 1.236 τόνοι -αξίας περίπου 164 δισ. ευρώ- φυλάσσονται στη Νέα Υόρκη. Ο Emanuel Mönch, οικονομολόγος και πρώην επικεφαλής έρευνας της Bundesbank, υποστήριξε ότι η παραμονή τόσο μεγάλου όγκου χρυσού στις ΗΠΑ ενέχει αυξημένο ρίσκο υπό τη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση και κάλεσε σε επαναπατρισμό των αποθεμάτων.

Αντίθετα, ο Stefan Kornelius, εκπρόσωπος της κυβέρνησης συνασπισμού του Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πρόσφατα ότι η απόσυρση των αποθεμάτων δεν εξετάζεται επί του παρόντος. Παρ’ όλα αυτά, το ζήτημα έχει επανέλθει στο προσκήνιο, με οικονομολόγους και ειδικούς επί φορολογικών θεμάτων να συνδέουν την υπόθεση με τη συζήτηση περί μεγαλύτερης στρατηγικής αυτονομίας της Γερμανίας από τις ΗΠΑ.

Ο Michael Jäger, επικεφαλής της European Taxpayers Association και της Association of German Taxpayers, εκτιμά ότι το Βερολίνο θα πρέπει να προχωρήσει σε επαναπατρισμό, επικαλούμενος την απρόβλεπτη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανέφερε ότι έχει ήδη απευθυνθεί στη Bundesbank και στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την επιστροφή του χρυσού.

Το θέμα, που μέχρι πρόσφατα απασχολούσε κυρίως το ακροδεξιό AfD, έχει πλέον εισέλθει στον ευρύτερο πολιτικό διάλογο. Η Katharina Beck από τους Πράσινους χαρακτήρισε τα αποθέματα χρυσού «σημαντικό πυλώνα σταθερότητας και εμπιστοσύνης», τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε εργαλείο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Αντίθετα, ο Clemens Fuest, πρόεδρος του Ifo Institute, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες και να επιδεινώσει το ήδη τεταμένο κλίμα.

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Γερμανίας αποτιμώνται κοντά στα 450 δισ. ευρώ. Πάνω από το ήμισυ φυλάσσεται στη Bundesbank στη Φρανκφούρτη, το 37% στη Federal Reserve της Νέας Υόρκης και το 12% στην Bank of England στο Λονδίνο. Η Bundesbank έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι διενεργεί τακτικούς ελέγχους, ενώ ο πρόεδρός της, Joachim Nagel, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα αποθέματα στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, καθώς η ρητορική της Ουάσιγκτον απέναντι στους δυτικούς της εταίρους σκληραίνει, ολοένα και περισσότερα στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών εκφράζουν ανοιχτά επιφυλάξεις για την ασφάλεια του γερμανικού χρυσού στο εξωτερικό.