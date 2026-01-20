Οικονομία | Διεθνή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, επιβεβαίωσαν σήμερα οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.

Υπάρχει «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, είπε η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

