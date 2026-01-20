Μπέιλι (BoE): Γεωπολιτικές εντάσεις και εμπορικοί πόλεμοι απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

«Πιστεύω ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και το εμπόριο, αποτελούν σημαντικό μέρος αυτού (της αύξησης των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», είπε.

Σημαντικό παράγοντα για την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) στην προσπάθειά της να διαχειριστεί κινδύνους για την οικονομία από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτελεί το επίπεδο της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων, σύμφωνα με τον διοικητή Άντριου Μπέιλι.

«Πιστεύω ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και το εμπόριο, ιδίως τα εμπορικά ζητήματα, αποτελούν σημαντικό μέρος αυτού (της αύξησης των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα)», δήλωσε ο Μπέιλι στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Επιπλέον, προειδοποίησε για τον κίνδυνο «σημαντικών» επιπτώσεων από τις επιθέσεις του Τραμπ κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και τόνισε ότι η παρέμβαση των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζιτών για την στήριξη του επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ ήταν «άνευ προηγουμένου» ωστόσο αναγκαία δεδομένης της παγκόσμιας επιρροής των ΗΠΑ.

Ο Μπέιλι τόνισε ωστόσο ότι δεν βλέπει τις ίδιες απειλές για την ανεξαρτησία της BoE στην εγχώρια πολιτική σκηνή

«Υπάρχουν σημαντικές εξωτερικές επιπτώσεις και πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις από τα γεγονότα που συμβαίνουν στις ΗΠΑ, και ιδίως, θα έλεγα, από την απειλή για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ», είπε συγκεκριμένα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΒοΕ ήταν μεταξύ των κεντρικών τραπεζών που υπέγραψαν κοινή δήλωση στήριξης προς τον επικεφαλής της Fed εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.