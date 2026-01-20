Οικονομία | Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,7% για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο

O γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 7,2% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

Αύξηση 0,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 18,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.
  • Αύξηση κατά 0,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 1,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
  • Μείωση κατά 0,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 7,2% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

