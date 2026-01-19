Goldman Sachs: Περιορισμένο πλήγμα από τους δασμούς Τραμπ στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη

Ένας δασμός 10% θα συρρίκνωνε το πραγματικό ΑΕΠ έως 0,2% στις πληγείσες χώρες της ΕΕ με πρώτο «θύμα» της Γερμανία.

Oι δασμοί 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία που έχουν συσπειρωθεί απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Γροιλανδία, είναι πιθανό να «χτυπήσει» περίπου το 0,1% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, σύμφωνα με οικονομολόγους της Goldman Sachs.

Η ομάδα της επενδυτικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του Σβεν Γιάρι Στεν εκτιμά ότι ένας δασμός 10% θα συρρίκνωνε το πραγματικό ΑΕΠ έως 0,2% στις πληγείσες χώρες της ΕΕ με πρώτο «θύμα» της Γερμανία. «Το πλήγμα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο σε περίπτωση που υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη ή στις χρηματοπιστωτικές αγορές», επεσήμανε ο οίκος σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι οικονομολόγοι της GS τόνισαν ότι ενώ είναι «εξαιρετικά αβέβαιο» εάν θα εφαρμοστούν οι δασμοί, μια απάντηση της ΕΕ θα μπορούσε να κυμανθεί από την καθυστέρηση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την επιβολή αντιποίνων (όπως τα 93 δισ. δολάρια που ανέφερε το Bloomberg) ή την ενδεχόμενη ανάπτυξη του Μηχανισμού Αποτροπής Μέσων Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument, ACI), του αποκαλούμενου «εμπορικού μπαζούκα» της ΕΕ.

Ο μηχανισμός, ο οποίος υιοθετήθηκε το 2023, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις οικονομικού εξαναγκασμού όταν μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ αποπειράται να ασκήσει πίεση, μέσω εμπορικών περιορισμών, στο συνασπισμό ή σε κάποιο από τα 27 μέλη του ώστε να λάβει κάποια απόφαση. Τέτοιες πρακτικές «παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στις θεμιτές κυρίαρχες επιλογές της ΕΕ και των κρατών μελών της», αναφέρει στον ιστότοπό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως παράδειγμα, η Κομισιόν επικαλείται έναν εμπορικό εταίρο που εισάγει ή απειλεί να εισαγάγει πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, η επιβολή των οποίων συνιστά διακριτική μεταχείριση. Η κλίμακα των αντιμέτρων, που μπορεί να εφαρμόσει η ΕΕ, είναι ευρεία, καθώς περιλαμβάνει τελωνειακούς δασμούς, περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ή διάφορους περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Μέτρα αντιποίνων βάσει του ACI αποτελούν ωστόσο ύστατη προσφυγή και πρέπει να είναι αναλογικά. Για να εφαρμοσθεί το εργαλείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πρώτα να εξετάσει αν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση οικονομικός εξαναγκασμός. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει στη συνέχεια να υποστηρίξουν το συμπέρασμα της Επιτροπής, πριν ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ αρχίσει ιδανικά συνομιλίες με τη χώρα.

Αν οι συνομιλίες αυτές αποβούν ανεπιτυχείς, η ΕΕ μπορεί να επιβάλει αντίμετρα. Σε περίπτωση που ο ACI τεθεί σε ισχύ για τις τελευταίες εμπορικές απειλές του Τραμπ, είναι πιθανή η επιβολή δασμών ως αντίποινα σε εισαγωγές αμερικανικών αγαθών. Επίσης όπως έχουν τονίσει ευρωβουλευτές, αναμένεται να τεθεί σε αναστολή η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επικεντρωθεί στη διπλωματική συνεργασία με τον Τραμπ, παρόμοια με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις πέρυσι ενώ τέλος βλέπουν επίσης μια «πολύ μικρή» επίδραση στον πληθωρισμό και αναμένουν ότι θα συνεχιστούν οι μειώσεις επιτοκίων. Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αναστατωθεί από την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, με τις ευρωπαϊκές μετοχές και τα futures της Wall Street να υποχωρούν και τα ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός να χτυπούν ρεκόρ.