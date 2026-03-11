Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

ΕΕ: Νέες κυρώσεις κατά ιρανών αξιωματούχων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι η ΕΕ επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά 19 αξιωματούχων του Ιράν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι η ΕΕ επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά 19 αξιωματούχων του Ιράν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή».

Το μήνυμα της Κ. Κάλας έχει ως εξής: «Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν υπεύθυνο. Σήμερα, οι πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν νέες κυρώσεις που στοχεύουν 19 αξιωματούχους του καθεστώτος και οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, η ΕΕ θα προστατεύσει τα συμφέροντά της και θα διώκει όσους ευθύνονται για την εγχώρια καταστολή. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή».

