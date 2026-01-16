Με G7, Βουλγαρία και εκλογή στην ΕΚΤ το ντεμπούτο Πιερρακάκη στο Eurogroup

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ο ΥΠΕΘΟ πραγματοποιεί το ντεμπούτο του ως πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Με μια σειρά από σύνθετα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ευρωζώνη θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ως πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνεδρίαση του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Αυτό είναι και το πρώτο Eurogroup στο οποίο θα συμμετάσχει επίσημα η Βουλγαρία, η οποία μπήκε στην Ευρωζώνη από την έναρξη του έτους. Έτσι ο Βούλγαρος υπουργός Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενημερώσουν τους υπουργούς Οικονομικών για την πρόοδο της μετάβασης από το λέβα στο ευρώ, καθώς προς ώρας και μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές στη γειτονική χώρα γίνονται και με τα δύο νομίσματα.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης του Eurogroup βρίσκονται και οι συστάσεις για τις χώρες του Ευρώ που θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό εξάμηνο της Κομισιόν. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις προσχέδιο που θα παρουσιάσει η Κομισιόν με έμφαση στη δημοσιονομική προσαρμογή και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ακόμη οι υπουργοί θα ενημερωθούν από τον υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, η οποία από την αρχή του έτους έχει αναλάβει την προεδρία της ομάδας G7, για τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας στην ομάδα των επτά ισχυρότερων χωρών.

Τελευταίο αλλά ενδεχομένως και πιο άμεσο θέμα της ατζέντας του Eurogroup είναι η συζήτηση σχετικά με τους υποψήφιους για τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς στο τέλος Μαΐου λήγει η θητεία του Ισπανού Λουίς ντε Γκίντος.

Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις έξι υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τον πορτογάλο και πρώην πρόεδρο του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, τον φινλανδό Όλι Ρεν, τον Λετονό Μάρτινς Καζάκς, τον Εσθονό Μαντίς Μιούλερ, τον Λιθουανό υπουργό Οικονομικών Ριμάντας Σάτζιους και τον Κροάτη κεντρικό τραπεζίτη, Μπόρις Βούισιτς. Μετά από την συζήτηση θα δοθεί σύσταση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η τελική απόφαση θα παρθεί στο Συμβούλιο Κορυφής του Μαρτίου.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα μοιραστεί τα συμπεράσματα από τη συνεδρίαση και θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Δεδομένου ότι ο κ. Πιερρακάκης λειτουργεί ως πρόεδρος του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) που θα πραγματοποιηθεί μια μέρα μετά την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει και ως πρόεδρος του Eurogroup και ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.