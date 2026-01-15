Οικονομία | Διεθνή

Γκούλσμπι (Fed): Η «τιθάσευση» του πληθωρισμού πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα

Προτεραιότητα για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα πρέπει να είναι να «τιθασεύσει» τον πληθωρισμό καθώς η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, σύμφωνα με τον διοικητή της Fed του Σικάγο Όσταν Γκούλσμπι.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε μπροστά μας είναι να φέρουμε τον πληθωρισμό πίσω στο 2%», τόνισε σε συνέντευξή του στο CNBC. Επιπλέον, επικαλέστηκε τις ανησυχίες επιχειρήσεων από την περιφέρειά του σχετικά με τα αυξημένα κόστη και τις προσιτές τιμές.

Ο Γκούλσμπι πρόσθεσε ότι έχει αφήσει στην άκρη προηγούμενους προβληματισμούς σχετικά με την αγορά εργασίας επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κάνει τις επιχειρήσεις να επιβραδύνουν τις προσλήψεις ωστόσο χωρίς να προχωρούν σε μεγάλης κλίμακας απολύσεις.

«Οι ενδείξεις από την Fed του Σικάγο υποδηλώνουν σθεναρά ότι υπάρχει σταθερότητα στην αγορά εργασίας. Υπάρχει δύναμη και η ανάπτυξη ήταν αρκετά σταθερή», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να «επανέλθει», εάν η κεντρική τράπεζα χάσει την ανεξαρτησία της.

Τις τελευταίες μέρες αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν υποστηρίξει ότι πιθανότατα να στηρίξουν την διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα στην συνεδρίαση του Ιανουαρίου, έπειτα από την άνοδο του πληθωρισμού παρά το γεγονός ότι η ανεργία βελτιώθηκε ελαφρά τον Δεκέμβριο σε ποσοστό 4,4%.

Παράλληλα, οι επενδυτές δεν αναμένουν νέα μείωση επιτοκίων πριν τον Ιούνιο, ενώ οι τελευταίες προβλέψεις της Fed έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι προβλέπουν μόνο μία μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας το 2026.


