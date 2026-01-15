Οικονομία | Ελλάδα

Πιερρακάκης: Από σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πιερρακάκης: Από σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ
Όπως επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».

«Από σήμερα τα ημερήσια όρια του IRIS διπλασιάζονται, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000 ευρώ, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια για τους πολίτες» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μεγάλες τιμές για Belh@rra - Η λίστα του Αγροτικού Σίντλερ - Κλειδί-πασπαρτού ο Σύλλογος των Τεμπών

ΟΤΕ: Νέα τριετής επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ο «Κίμων» στην Ελλάδα: Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας Belharra

tags:
Κυριάκος Πιερρακάκης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
IRIS
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider