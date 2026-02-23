Ειδήσεις | Διεθνή

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία
Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.

«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιος αγοράζει τα χωράφια μας;

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων φέρνει το τέλος των προσωρινών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Σε ποια κατηγορία ανήκετε - Πόσο πέφτει δόση και οφειλή

tags:
Ρεύμα
Ηλεκτρική ενέργεια
Ουκρανία
Σλοβακία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider