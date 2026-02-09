ΕΒΕΠ: Η πρόληψη στο επίκεντρο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Το ΕΒΕΠ τονίζει ότι δίνει έμφαση στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας πρόληψης, μέσα από συμβουλευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Την σημασία της πρόληψης ως βασικού πυλώνα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας υπογραμμίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), σε ανακοίνωσή του με αφορμή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα το απόγευμα σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ, επισημαίνοντας ότι η προστασία των εργαζομένων και η μείωση των εργατικών ατυχημάτων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες τόσο για την κοινωνική ευημερία όσο και για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η ενημερωτική εκδήλωση που ξεκινάει στις 4:30 το απόγευμα στα γραφεία του επιμελητηρίου έχει ως θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας του Πειραιά».

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, η επίτευξη υψηλών επιπέδων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) προϋποθέτει την έγκαιρη αξιολόγηση των κινδύνων από τους εργοδότες και την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι σύγχρονες τάσεις για την περίοδο 2025-2026, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ψυχική υγεία και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επανακαθορίζουν το πλαίσιο πολιτικών ΥΑΕ, χωρίς ωστόσο να αναιρούν την ανάγκη καλλιέργειας μιας ισχυρής προληπτικής κουλτούρας.

Το ΕΒΕΠ τονίζει ότι δίνει έμφαση στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας πρόληψης, μέσα από συμβουλευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη συνεργασία επιχειρήσεων και αρμόδιων αρχών. Όπως τονίζεται, οι εποπτικοί φορείς δεν πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά ως μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, αλλά και ως υποστηρικτικοί σύμμαχοι των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους καλούνται να τους αντιμετωπίζουν ως συνεργάτες και συμβούλους.

Κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η μετάβαση από την απλή συμμόρφωση με τους κανονισμούς στην ουσιαστική ενσωμάτωση της πρόληψης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, με ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν νέα εργαλεία και δυνατότητες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων πολιτικών ΥΑΕ.

Το επιμελητήριο καταλήγει ότι ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ποιότητα της εργασίας και τη βιώσιμη απασχόληση σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ