UBS: Διατηρεί το «buy» για τη μετοχή της Euronext, αμετάβλητη στα €165 η τιμή-στόχος

Οι αναλυτές της UBS είναι «πεπεισμένοι ότι οι όγκοι συναλλαγών σε μετοχές μετρητών το 2026 θα αποδειχθούν καλύτεροι των προσδοκιών και ότι η Euronext θα λειτουργήσει ως αμυντική επιλογή σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας».

Τη σύσταση «buy» και την τιμή-στόχο των 165 ευρώ, η οποία υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 41,3%, διατηρούν οι αναλυτές της UBS για τη μετοχή της Euronext, την οποία χαρακτηρίζουν ως την κορυφαία επιλογή τους μεταξύ των μετοχών των κλάδου.

Όπως λένε, οι μετοχές της Euronext έχουν υποχωρήσει κατά 11% από την αρχή του έτους, με το ήμισυ περίπου αυτής της πτώσης να σημειώνεται την περασμένη εβδομάδα. «Αν και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε αρκετές εταιρείες, κυρίως στον χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης και επιχειρηματικών υπηρεσιών, να υστερούν λόγω ανησυχιών των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη, η πτώση της ENX ήταν έκπληξη» σημειώνουν οι αναλυτές της UBS, προσθέτοντας πως, «ως πάροχος χρηματιστηριακών υποδομών, η Euronext δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικό κίνδυνο από την τεχνητή νοημοσύνη κατά την άποψή μας και θεωρούμε τη πρόσφατη αδυναμία ως εξαιρετικό σημείο εισόδου».

Στο μεταξύ, η UBS τονίζει ότι σε επίπεδο όγκων συναλλαγών ο Ιανουάριος του 2026 δείχνει ότι ήταν ο καλύτερος Ιανουάριος των τελευταίων 15 και πλέον ετών για τη Euronext, η οποία αντλεί το 20% των εσόδων της από προμήθειες συναλλαγών σε μετοχές.

Μεταξύ άλλων, ο οίκος εξηγεί ότι η πρόσφατη αδυναμία της ENX, καθώς παρασύρθηκε στο sell-off της Τρίτης, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σημείο εισόδου. Αν και η εταιρεία προσφέρει ορισμένες λύσεις λογισμικού/υπηρεσιών στους πελάτες της, αυτές είναι μη ουσιώδεις σε επίπεδο συνολικών εσόδων (3%-4%).

«Οι ισχυρές και σταθερές εισροές σε ευρωπαϊκά funds μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων, καθώς και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την αύξηση των όγκων συναλλαγών σε ευρωπαϊκές μετοχές. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η φιλοδοξία της Euronext να κερδίσει το κομμάτι του διακανονισμού στις αγορές Γαλλίας, Ολλανδίας και Βελγίου στο β’ εξάμηνο του 2026 θα οδηγήσει σε ανοδικές αναθεωρήσεις των μέσω εκτιμήσεων για τα EPS του 2027» σημειώνει η UBS.

