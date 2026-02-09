Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Παραιτήθηκε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης από το ΔΣ

Η εκλογή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη είχε ανακοινωθεί κατά τη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2026.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την παραίτηση του Μιχάλη Χαραλαμπίδη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους και εκπροσώπου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) στο Διοικητικό Συμβούλιό της.

Σημειώνεται πως η εκλογή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη είχε ανακοινωθεί κατά τη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2026.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι γνωστοποιήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραίτηση του κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους και Εκπροσώπου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει.

