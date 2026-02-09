Ελαιόλαδο: Κατάρρευση των τιμών προκαλούν οι εισαγωγές - Το top10 των χωρών παραγωγής

H αύξηση των φθηνών εισαγωγών ελαιόλαδου από την Τυνησία έχει προκαλέσει κατάρρευση των τιμών αναφέρουν οι Ιταλοί παραγωγοί, σύμφωνα με τους FΤ.

H αύξηση των φθηνών εισαγωγών ελαιόλαδου από την Τυνησία έχει προκαλέσει κατάρρευση των τιμών αναφέρουν οι Ιταλοί παραγωγοί, γεγονός που έχει αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των καλλιεργητών και της ισχυρής βιομηχανίας εμφιάλωσης της χώρας, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η αγροτική ένωση Coldiretti ανακοίνωσε ότι οι εισαγωγές από την Τυνησία αυξήθηκαν περίπου 40% σε ετήσια βάση τους πρώτους 10 μήνες του 2025, αναγκάζοντας πολλούς Ιταλούς παραγωγούς να πουλήσουν με ζημία, καθώς δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις χαμηλότερες τιμές.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψουν οι τιμές», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκρανιέρι, αντιπρόεδρος της Coldiretti. Η εισροή φθηνότερων ξένων προμηθειών ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι Ιταλοί αγρότες άρχισαν τη συγκομιδή και ήταν «οργανωμένη επειδή η βιομηχανία ελαιολάδου θέλει να μειώσει την τιμή στην Ιταλία», είπε.

Η ιταλική ένωση βιομηχανίας τροφίμων ελαιολάδου τόνισε ότι οι εισαγωγές ήταν αναπόφευκτες δεδομένου του διαρθρωτικού ελλείμματος παραγωγής της Ιταλίας.

Οι προειδοποιήσεις της Coldiretti έρχονται την ώρα που η Τυνησία προσπαθεί να διπλασιάσει την ποσόστωση ελαιολάδου που μπορεί να εξάγει στην ΕΕ αδασμολόγητα σε 100.000 τόνους ετησίως. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση απαιτεί το «πράσινο φως» από τα κράτη μέλη της ΕΕ, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από τους εγχώριους αγρότες για τις εισαγωγές τροφίμων.

Οι Ιταλοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια προβλήματα όπως ασθένειες των φυτών, ασταθείς καιρικές συνθήκες, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και γερασμένους ελαιώνες που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν βάσει αυστηρών κανόνων προστασίας του τοπίου.

Η Ιταλία βασίζεται εδώ και καιρό στις εισαγωγές για να καλύψει την ετήσια ζήτηση περίπου 600.000 τόνοι, παλαιότερα κυρίως από την Ισπανία, ωστόσο όλο και περισσότερο από την Τυνησία, όπου το λάδι εισέρχεται στην Ιταλία σε τιμές περίπου 3,50 ευρώ ανά κιλό - η οποία, σύμφωνα με τους παραγωγούς, αναγκάζει πολλούς Ιταλούς να πουλήσουν κάτω του κόστους.

Η Coldiretti αναφέρει ότι περισσότεροι από 500.000 τόνοι ελαιολάδου εισήλθαν στην Ιταλία το 2025, ξεπερνώντας κατά πολύ την εγχώρια παραγωγή των περίπου 300.000 τόνων.

Δύο περίοδοι εκτεταμένης κακοκαιρίας περιόρισαν την παραγωγή σε όλη την Ευρώπη και οδήγησαν τις τιμές σε πολυετή υψηλά, με κορύφωση το 2024. Η άνοδος ενθάρρυνε τους Τυνήσιους αγρότες να φυτέψουν περισσότερες ελιές, επεκτείνοντας την παραγωγή.

Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ανέφερε ότι το 75% των εισαγωγών ελαιολάδου της ΕΕ προέρχεται από την Τυνησία, διαπίστωσε σημαντικά κενά στην εποπτεία, με τους ελέγχους για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλους ρύπους στο εισαγόμενο ελαιόλαδο «είτε ανύπαρκτους είτε πολύ περιορισμένους» σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Οι εισαγωγές δεν αποτελούν τη μοναδική ανησυχία για τους Ιταλούς παραγωγούς, όπως τονίζουν οι FT.

Καθώς οι τιμές του γνήσιου ελαιολάδου αυξήθηκαν απότομα, πολλοί Ιταλοί έχουν εξαπατηθεί ώστε να αγοράζουν φθηνότερα «ψεύτικα ελαιόλαδο», το οποίο συχνά είναι σπορέλαια χρωματισμένα με χλωροφύλλη, σύμφωνα με την Coldiretti. Άλλες περιπτώσεις περιλαμβάνουν γνήσιο ελαιόλαδο που έχει λανθασμένη ετικέτα ως εξαιρετικό παρθένο, παρά το γεγονός ότι δεν πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα.

Το top10 των χωρών παραγωγής

Σύμφωνα με το Worldpopulationrevies που επεξεργάστηκε δεδομένα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση του top10 των χωρών με την υψηλότερη παραγωγή ελαιόλαδου παγκοσμίως, με 195.000 τόνους.

Τα στοιχεία από την περίοδο 2023-2024, δείχνουν πως η Ισπανία προηγείται με διαφορά (766.400 τόνους) από την δεύτερη Ιταλία, με τις Τουρκία και Τυνησία να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.