Unicredit: Επιστροφή κεφαλαίου 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

Επιστροφή περίπου 50 δισ. ευρώ προς τους μετόχους της έως το 2030 σχεδιάζει η Unicredit, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντρέα Ορσέλ έχει δεσμευθεί να βελτιώσει περαιτέρω την κερδοφορία και την παραγωγή κεφαλαίου σε ορίζοντα πενταετίας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο, θα διανέμει το 80% των κερδών μέσω ενός συνδυασμού μερισμάτων σε μετρητά και επαναγορών μετοχών ως τακτική διανομή και θα αξιολογεί τις επιπλέον αποδόσεις σε ετήσια βάση ανάλογα με το πλεόνασμα κεφαλαίου.

Επιπλέον, η UniCredit εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα θα αναπτυχθούν με ετήσιο ρυθμό 5% οδηγώντας τα κέρδη σε περίπου 11 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026 και στα 13 δισ. το 2028.

Από όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2021, ο Ορσέλ έχει προχωρήσει σε περικοπές προσωπικού, αποχώρηση από δραστηριότητες με χαμηλή απόδοση και ανακατανομή πόρων σε πιο κερδοφόρους τομείς. Ο ίδιος ποντάρει σε υψηλότερα έσοδα από προμήθειες προκειμένου να ενισχύσει τα συνολικά έσοδα της τράπεζας καθώς οι πιέσεις στα περιθώρια δανεισμού αυξάνονται, ενώ παράλληλα, ανακατανέμει πόρους στο εμπορικό δίκτυο για την αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Η UniCredit ανακοίνωσε τους νέους χρηματοοικονομικούς στόχους παράλληλα με αύξηση 10% στα κέρδη του δ' τριμήνου, που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς φορολογικά οφέλη και έκτακτα κέρδη υπερκάλυψαν κόστη άνω του 1 δισ. ευρώ που συνδέονται με την ενοποίηση δραστηριοτήτων και δαπάνες για την αντιστάθμιση κινδύνου του στρατηγικού χαρτοφυλακίου της.

Τα κόστη αυτά οδήγησαν το σχετικά περιορισμένο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της τράπεζας σε ζημίες για το τρίμηνο και άσκησαν πιέσεις στα έσοδα.

«Στόχος μας είναι η σταθερή υπεραπόδοση μέσω κερδοφόρας ανάπτυξης, ισχυρής δημιουργίας κεφαλαίου και γενναιόδωρων διανομών και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πορεία τα επόμενα πέντε χρόνια», ανέφερε ο Ορσέλ στην ανακοίνωση της εταιρείας.