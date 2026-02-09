Cosmos Sport: Έφτασε τα 100 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο - Πάνω από 245 εκατ. ο τζίρος το 2025

Ο Όμιλος, που απασχολεί πλέον σχεδόν 2.000 εργαζομένους, έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών ο οποίος ξεπέρασε τα 245 εκατ. ευρώ.

Σε μία νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται η Cosmos Sport με τη συμπλήρωση 100 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος, που απασχολεί πλέον σχεδόν 2.000 εργαζομένους, έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών ο οποίος ξεπέρασε τα 245 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας διψήφια ανάπτυξη σε σχέση με το 2024. Κοιτώντας προς το μέλλον, βασικός στόχος και προτεραιότητα του Ομίλου για τη νέα χρονιά, είναι η περαιτέρω επέκταση του δικτύου του σε όλη την Ελλάδα.

Η πορεία της Cosmos Sport, από το πρώτο κατάστημα στη Χερσόνησο Κρήτης το 1982 έως τη σημερινή της δυναμική παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο, στηρίζεται στο πάθος των ανθρώπων που τη πλαισιώνουν, αλλά και σε στρατηγικές συνεργασίες-ορόσημα όπως αυτής της ένταξής της στον Όμιλο JD Sports το 2022. Μια κίνηση με πολλαπλά οφέλη που ενισχύει σημαντικά τη διεθνή δυναμική του brand.

Η επέτειος των 100 καταστημάτων της Cosmos Sport γιορτάστηκε με μια μεγάλη εκδήλωση στο Αθλητικό Κέντρο «Σεράφειο» στην Αθήνα, παρουσία 350 εργαζομένων από Ελλάδα και Κύπρο, αφιερωμένη αποκλειστικά στους ανθρώπους της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Cosmos Sport τίμησε και επιβράβευσε τους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην πορεία και την ανάπτυξή της. Παράλληλα, η οικογένεια Τσικνάκη μοιράστηκε στιγμές από την ιστορία της εταιρείας, τις αποφάσεις που τη διαμόρφωσαν και τις αξίες της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που παραμένουν σταθερές μέχρι σήμερα. Μέσα από ζωντανό διάλογο μεταξύ στελεχών, παρουσιάστηκε το όραμα και οι στόχοι της επόμενης τριετίας, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα after party, μια γιορτή για όλα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Sport, Μιχάλης Τσικνάκης, δήλωσε σχετικά:

«Τα 100 καταστήματα δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι το αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας, της δημιουργικότητας και του πάθους των ανθρώπων μας. Είναι κάτι που μας γεμίζει μεγάλη περηφάνια, αλλά και συγκίνηση, και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερο πάθος προς το κοινό μας όραμα: να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία, λύσεις και τεχνογνωσία μέσα από τον Όμιλο, όμως αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι ο τρόπος που τα αξιοποιούμε. Η επιτυχία έρχεται όταν αυτά συνδυάζονται με μια ανθρωποκεντρική και προσωπική προσέγγιση προς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, πως «πιστή στο όραμά της Together We Make Cosmos A Better Place, η Cosmos Sport συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, στην αναβάθμιση του customer experience και στη βιώσιμη ανάπτυξη, προχωρώντας δυναμικά και με ταχύ ρυθμό προς στην κατάκτηση των επόμενων στόχων της».