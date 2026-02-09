«Από τα χειρότερα στην ιστορία»: Οργή Τραμπ για το σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

«Το σόου για το ημίχρονο του Super Bowl ήταν απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα στην ιστορία! Δεν βγάζει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το Μεγαλείο της Αμερικής».

«Απολύτως απαίσιο» και «ένα από τα χειρότερα στην ιστορία» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ το σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του φετινού Super Bowl LX τονίζοντας πως «κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος».

«Το σόου για το ημίχρονο του Super Bowl ήταν απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα στην ιστορία! Δεν βγάζει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το Μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και υπεροχής μας», ανέφερε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι η χορογραφία ήταν «αποτρόπαια, κυρίως για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν το θέαμα από τις τέσσερις γωνιές των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρου του κόσμου».

«Αυτό το "θέαμα" είναι πραγματικό χαστούκι για την χώρα μας και ωστόσο, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν ψεύτικες ειδήσεις, διότι δεν έχουν καμία ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο» έγραψε ο Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως πρόκειται για τον πρώτο καλλιτέχνη στην ιστορία που πραγματοποιεί ολόκληρη την εμφάνισή του στα ισπανικά, ενώ εντύπωση προκάλεσε ένας γάμος που διεξήχθη επάνω στη σκηνή. Ο Πορτορικανός τραγουδιστής πλαισιωμένος από διεθνείς αστέρες, όπως η Lady Gaga και ο Ricky Martin παρουσίασε ένα φαντασμαγορικό medley οκτώ τραγουδιών, μπροστά σε πάνω από 125 εκατ. θεατές.

Το υπερθέαμα, διάρκειας 13 λεπτών, ήταν μια ωδή στη γενέτειρά του, με το εντυπωσιακό σκηνικό να περιλαμβάνει μια φυτεία ζαχαροκάλαμων και μια αυθεντική γειτονιά του Πουέρτο Ρίκο με κουρείο, κάβα και την εμβληματική «casita», το σπίτι-σύμβολο των συναυλιών του, όπως είχε προαναγγείλει το περιοδικό Variety.

Υπό τη στέγη της «casita», αστέρες όπως η Karol G, η Cardi B, η Young Miko, η Jessica Alba και ο Pedro Pascal εθεάθησαν να χορεύουν, ενώ η δράση μεταφερόταν από το χωράφι στην τεράστια πίστα με τους εκρηκτικούς χορευτές. Το σόου περιλάμβανε μέχρι και έναν αληθινό γάμο επί σκηνής, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του σταρ.

Ωστόσο η εμφάνιση ήταν γεμάτη με μηνύματα και πολιτικές αναφορές από την αρχή ενώ είχε ως κεντρικό θέμα την ενότητα. Ο Bad Bunny, ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μία μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου που έγραφε «Μαζί, είμαστε η Αμερική», ξεκίνησε το σόου με το «Tití Me Preguntó», ενώ ο αριθμός 64 στη μπλούζα του ερμηνεύτηκε ως φόρος τιμής στα θύματα του τυφώνα Μαρία του 2017.

Προς το τέλος, ο καλλιτέχνης αναφώνησε «God Bless America» και κατονόμασε κάθε χώρα της ηπείρου, ενώ οι γιγαντοοθόνες έγραφαν: «Το μόνο πράγμα ισχυρότερο από το μίσος είναι η αγάπη» - μια έμμεση απάντηση στις επικρίσεις που δέχθηκε πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Η Lady Gaga ερμήνευσε μια σάλσα εκδοχή της επιτυχίας «Die With a Smile», ενώ ο Ricky Martin συνόδευσε τον Bad Bunny στο «lo que le pasó a Hawái», από το πρόσφατα βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Debí tirar más fotos».

Ο Martin τραγούδησε δίπλα σε μια άδεια καρέκλα - άμεση αναφορά στο εξώφυλλο του άλμπουμ ενώ στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη, χορευτές πάνω σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, καταγγέλλοντας με αυτό το τρόπο τους 11 μήνες που το Πουέρτο Ρίκο, παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τον τυφώνα.

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν μια μικρή τηλεόραση πρόβαλε την πρόσφατη ομιλία του Bad Bunny στα Grammy κατά του ρατσισμού και της υπηρεσίας ICE. Δίπλα του στεκόταν ένα αγόρι που παρέπεμπε στον 5χρονο Λίαμ, ο οποίος κρατήθηκε από τις αρχές μετανάστευσης στη Μινεάπολη, με τον τραγουδιστή να του παραδίδει συμβολικά το βραβείο του.

Η αυλαία έπεσε με τους ρυθμούς του «DTMF», με το στάδιο να δονείται και τον ουρανό να φωτίζεται από πυροτεχνήματα, σφραγίζοντας μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού ως ένας θρίαμβος της λατινοαμερικανικής κουλτούρας.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image