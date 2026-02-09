Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις με ώθηση από την Ιαπωνία - «Άλμα» 9% για την Novo Nordisk

Με ανοδικές κινήσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Δευτέρα, με την σαρωτική νίκη της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι στις εκλογές της Ιαπωνίας.

Με ανοδικές κινήσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Δευτέρα, με την σαρωτική νίκη της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι στις εκλογές της Ιαπωνίας, που ανοίγει τον δρόμο για αύξηση των κρατικών δαπανών και κολοσσιαίες φορολογικές ελαφρύνσεις να συμβάλει αποφασιστικά στο θετικό κλίμα, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονταν για μια ακόμη εβδομάδα γεμάτη ανακοινώσεις εταιρεικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ανεβαίνει +0,38% στις 619,47 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,48% στις 6.029 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,66% στις 24.893 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,43% στις 8.273 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 διαπραγματεύεται στο 0,59% στις 10.369 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται στο +1,11% στις 46.383 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,89% στις 18.103 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της UniCredit ενισχύεται 4,5% μετά την ανακοίνωση ότι αύξησε τις προοπτικές κερδών της, ενώ σχεδιάζει επιστροφή περίπου 50 δισ. ευρώ προς τους μετόχους της έως το 2030. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο, θα διανέμει το 80% των κερδών μέσω ενός συνδυασμού μερισμάτων σε μετρητά και επαναγορών μετοχών ως τακτική διανομή και θα αξιολογεί τις επιπλέον αποδόσεις σε ετήσια βάση ανάλογα με το πλεόνασμα κεφαλαίου. Η UniCredit εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα θα αναπτυχθούν με ετήσιο ρυθμό 5% οδηγώντας τα κέρδη σε περίπου 11 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026 και στα 13 δισ. το 2028.

Επίσης, η μετοχή της Novo Nordisk σημειώνει άνοδο 9%, αφότου η Hims & Hers ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει από την αγορά το δικό της χάπι αδυνατίσματος, που αποτελεί μία φθηνότερη εκδοχή του χαπιού Wegovy. Η Novo Nordisk, κατασκευάστρια του Wegovy, και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ απείλησαν με νομικές ενέργειες κατά της Hims & Hers, η οποία ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι δεν θα πουλήσει το χάπι. Η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία είχε χαρακτηρίσει το νέο προϊόν «ένα μη εγκεκριμένο, μη αυθεντικό και αδοκίμαστο αντίγραφο» της σεμαγλουτίδης, που είναι η χημική ονομασία του Wegovy.

Στα νέα από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, μια κοινοπραξία από τις Advent και την FedEx συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία αποθήκευσης δεμάτων InPost σε μια συμφωνία 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν σημαντική ανοδική άνοδο τη Δευτέρα μετά την νίκη της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι. Ως αποτέλεσμα, ο ιαπωνικός Nikkei καταγράφει άνοδο 4,45% αφού έσπασε για λίγη ώρα για πρώτη φορά στα χρονικά το φράγμα των 57.000 μονάδων, ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε επίσης ρεκόρ.

Οι ιαπωνικές μετοχές έχουν σημειώσει αρκετά υψηλά τους τελευταίους μήνες, με ώθηση από το λεγόμενο «Takaichi trade», καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι οι οικονομικές πολιτικές της πρωθυπουργού θα ενισχύσουν τις μετοχές, ενώ θα αποδυναμώσουν το γιεν, καθώς η πρωθυπουργός προωθεί μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική και υψηλότερες δημόσιες δαπάνες.

Άνοδο σημείωσαν και οι άλλες ασιατικές αγορές, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει άνοδο 4,1% στις 5.298,04 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης πρόσθεσε 4,3% στις 1.127,55 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,66%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας κέρδισε 1,63%, κλείνοντας στις 4.719,06 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σκαρφάλωσε 1,85%, κλείνοντας στις 8.870,1 μονάδες.