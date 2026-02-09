Διπλό deal από Real Consulting: Δίνει το 32,5% σε ισχυρούς επενδυτές - Αποκτά την OTS

Εισέρχονται ως μέτοχοι οι όμιλοι Σωκράτη Κόκκαλη, Motor Oil, Μαρινάκη και Δημ. Θεοδωρίδη. Εξαγορά της OTS. Οι νέες μετοχικές ισορροπίες. Η πρόβλεψη για τα μεγέθη.

Σωκράτης Κόκκαλης, Motor Oil, Δημήτρης Θεοδωρίδης, Μιλτιάδης Μαρινάκης και άλλοι σημαντικοί επενδυτές, αποκτούν το 32,5% της Real Consulting, μέσω της βασικής μετόχου, OneDealer Holdings του Νικόλαου Βαρδινογιάννη ενώ παράλληλα η RC ανακοίνωσε συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΟΤS.

Ειδικότερα, η βασική μέτοχος, OneDealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κύριο Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι συμφώνησε σήμερα με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Motor Oil, Blue Oak, Red Arrow Holdings και άλλων.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως η απόκτηση της OTS θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι, η συνολική τιμή διάθεσης των οποίων θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αποτυπώνεται στην από 09 Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας.

«Για τον λόγο αυτό θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC, η οποία θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60, με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος), χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5,10 η κάθε μία» τονίζεται.

«Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της RC και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού» επισημαίνεται. Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.

«Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για τους μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους» συμπληρώνεται.

«Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα έως την 31.03.2026. Ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας για τη συναλλαγή ενεργούν η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συναλλαγής» καταλήγει.