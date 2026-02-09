Στα χέρια της NatWest η Evelyn για 2,7 δισ. στερλίνες

Η NatWest ανακοίνωσε επίσης επαναγορά μετοχών ύψους 750 εκατ. στερλινών ενώ η Evelyn διαχειρίζεται περίπου 69 δισ. στερλίνες σε assets πελατών.

Σε συμφωνία να εξαγοράσει την Evelyn Partners, κατέληξε η NatWest καθώς επιδιώκει να αυξήσει την πρόσβασή της σε ισχυρούς πελάτες.

Η NatWest, με έδρα το Εδιμβούργο, θα αποκτήσει την βρετανική τράπεζα που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια για 2,7 δισ. στερλίνες, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η NatWest ανακοίνωσε επίσης επαναγορά μετοχών ύψους 750 εκατ. στερλινών.

Παλαιότερα γνωστή ως Tilney Smith & Williamson, η Evelyn επιβλέπει περίπου 69 δισ. στερλίνες σε assets πελατών και θα ενισχύσει τον ιδιωτικό τραπεζικό βραχίονα Coutts της NatWest.

Η εξαγορά της Evelyn θα επιταχύνει τις προσπάθειες του Διευθύνοντος Συμβούλου Πολ Τουέιτ να απλοποιήσει την NatWest και να επεκταθεί σε τομείς ανάπτυξης με προτεραιότητα, ιδίως στη διαχείριση περιουσίας και στους πλούσιους πελάτες.

Η περαιτέρω προώθηση του fee-based wealth management της επιτρέπει επίσης να διαφοροποιήσει τα έσοδά της από τη χορήγηση δανείων και στεγαστικών καθώς τα επιτόκια σταθεροποιούνται.

«Αυτό αντιπροσωπεύει μια στρατηγικά και οικονομικά ελκυστική χρήση κεφαλαίων, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του εισοδήματος και στηρίζοντας τις αποδόσεις σε ένα τμήμα υψηλής ανάπτυξης, για την επίτευξη βιώσιμης μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας», υπογράμμισε ο CΕO.

H Evelyn ανήκει στην εταιρεία εξαγορών Permira για πάνω από μια δεκαετία, με την Warburg Pincus να γίνεται μειοψηφικός επενδυτής το 2020.