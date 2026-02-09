Ήπια άνοδος στο ΧΑ - Στο προσκήνιο τα μη τραπεζικά blue chips

Ανοδικά αντιδρούν μετοχές και δείκτες τη Δευτέρα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap, σε μη τραπεζικά blue chips η σκυτάλη της ανόδου.

Ανοδικά αντιδρούν μετοχές και δείκτες τη Δευτέρα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς η ελληνική αγορά δείχνει να ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιαπωνία.

Το αποτέλεσμα των ιαπωνικών εκλογών αναμένεται να έχει καθοριστική σημασία για την ιαπωνική οικονομία και τις αγορές, καθώς η Τακαΐτσι σκοπεύει να ακολουθήσει διασταλτική δημοσιονομική πολιτική, παρά το ήδη υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους της χώρας. Μια τέτοια κατεύθυνση θα επηρεάσει τόσο το γεν, το οποίο έχει δεχθεί πρόσφατα πιέσεις, καθώς και τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, των οποίων οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Μετά από μία μάλλον επεισοδιακή -αν και κερδοφόρα για τον ΓΔ του ΧΑ- εβδομάδα, η Fast Finance σχολιάζει σε ανάλυσή της πως «τα αρνητικά νέα δείχνουν να περνούν στο περιθώριο και λειτουργούν απλώς ως αφορμές για διορθώσεις, χωρίς ωστόσο να είναι ικανά να αλλάξουν την κυρίαρχη τάση».

«Είναι προφανές ότι τα flows και οι ανακοινώσεις του MSCI υπερισχύουν της ειδησεογραφίας» σημειώνει η χρηματιστηριακή, και όλα αυτά, με τις ξένες αγορές εμφανώς προβληματισμένες και χωρίς ακόμη να μπορούν να απομακρυνθούν ουσιαστικά από τα επίπεδα έναρξης του έτους, την ώρα που ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη άνω του 11%.

«Φαίνεται ότι η ελληνική αγορά έχει μπει στο watchlist πολλών δεικτών και συνεχίζει να προσελκύει ισχυρά κεφαλαιακά flows. Σε πρώτη φάση αναμένουμε τις αλλαγές του MSCI, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 27 του μήνα, ενώ νωρίτερα την Τρίτη θα έχουμε και ανακοινώσεις σχετικά με την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές. Έτσι, η αγορά μας διατηρεί την τιμητική της, ακόμη και αν σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται υπερβολές και βιαστικές αναθεωρήσεις αποτιμήσεων» επισημαίνει η Fast Finance. Προσθέτοντας πως, τεχνικά, η αγορά δείχνει να εισέρχεται σε φάση αυξημένου volatility, με σημαντικές αποκλίσεις να εμφανίζονται σε αρκετά γραφήματα, χωρίς αυτό να αποκλείει τη συνέχιση της τάσης.

Στο ταμπλό της Δευτέρας, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.369,15 μονάδες με κέρδη 0,29%. Κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ βρέθηκε νωρίτερα να ενισχύεται έως τις 2.380,89 μονάδες.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap οι Viohalco και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζουν με κέρδη περί του 2,5%-2,7%, και ακολουθούν ElvalHalcor, Τιτάν, Optima, Σαράντης και Lamda Development ενισχυμένες άνω του 1%.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι μετοχές των Alpha Bank και Metlen με απώλειες 1,06% και 1,04% αντίστοιχα, και ακολουθούν οι Coca-Cola HBC (-0,89%) και Τρ. Κύπρου (-0,41%).

Ήπια άνοδος για τον δείκτη των τραπεζών, που βρίσκεται στο +0,23% και τις 2.819,76 μονάδες, με τον κλάδο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Λίγο μετά τις 11:00 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 71,83 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 34,19 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων και τα πακέτα για το 32,5% της Real Consulting.

Στο σύνολο του ταμπλό 74 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 30 που υποχωρούν και 46 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.