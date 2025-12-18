ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 6,44 δισ. ευρώ στο 11μηνο

Πλεόνασμα 6,449 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, έναντι πλεονάσματος 5,721 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 66,273 δισ. ευρώ, από 61,368 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 56,291 δισ. ευρώ, από 54,124 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.