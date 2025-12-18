Οικονομία | Ελλάδα

ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 6,44 δισ. ευρώ στο 11μηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 6,44 δισ. ευρώ στο 11μηνο
Πλεόνασμα 6,449 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, έναντι πλεονάσματος 5,721 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πλεόνασμα 6,449 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, έναντι πλεονάσματος 5,721 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 66,273 δισ. ευρώ, από 61,368 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 56,291 δισ. ευρώ, από 54,124 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Νίκος Παππάς ως Ευρωβουλευτής

Πέρασ' ο θυμός - Με ελπίδα θα ψηφίσουν - Πού βάζει τον πήχη η Άννα για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ

Ενοίκια: Από την 1η Απριλίου 2026 οι πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού

tags:
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
Πλεόνασμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider