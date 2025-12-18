Δικαστήριο της ΕΕ: Το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο παραβίασε αρχές της ενωσιακής νομοθεσίας

Υπήρξαν «σοβαρές παρατυπίες» με αποτέλεσμα να αμφισβητείται το καθεστώς του «ως ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας παραβίασε θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο και αμερόληπτο εξαιτίας παρατυπιών στο διορισμό των δικαστών του, αποφάνθηκε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη διάρκεια των δύο θητειών του στην κυβέρνηση της χώρας από το 2015 ως το 2023, το εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) εισήγαγε δικαστικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες οι Βρυξέλλες είπαν ότι υπονομεύουν το κράτος δικαίου και στις οποίες επικριτές απέδωσαν συνθήκες χάους στο δικαστικό σώμα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο αποφαίνεται για την εγκυρότητα των νόμων και στο οποίο κυριαρχούν δικαστές διορισμένοι από το PiS, εξέδωσε αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες το Σύνταγμα της Πολωνίας υπερέχει έναντι της νομοθεσίας της ΕΕ, υπονομεύοντας μια σημαντική αρχή της Ένωσης.

«Το Δικαστήριο ... αποφάνθηκε ότι η Πολωνία απέτυχε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της επειδή (το Συνταγματικό Δικαστήριο) παραβίασε την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και περιφρόνησε την πρωτοκαθεδρία, την αυτονομία, την αποτελεσματικότητα και την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ», αναφέρει σε δήλωσή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το ίδιο, υπήρξαν «σοβαρές παρατυπίες» στο διορισμό του προέδρου και των τριών δικαστών του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται το καθεστώς του «ως ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου».

Οι Βρυξέλλες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της Πολωνίας για τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και η σημερινή φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ δεν τις αναγνωρίζει.

Όμως η κυβέρνηση έχει αποτύχει μέχρι τώρα στις προσπάθειές της να πάρει πίσω τις αλλαγές, καθώς τις προσπάθειες αυτές μπλοκάρουν δύο διαδοχικοί εθνικιστές πρόεδροι, οι οποίοι υποστηρίζουν τον έλεγχο των δικαστηρίων από το PiS.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ δήλωσε αυτό το μήνα σε συνέντευξή του στο Reuters ότι περιμένει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν προχωρήσει σε αλλαγές στο Συνταγματικό Δικαστήριο, περιλαμβανομένου του διορισμού ανεξάρτητων νέων δικαστών.

