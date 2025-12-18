Nice n Easy: Στον Πύργο του Πειραιά για μια αξέχαστη χριστουγεννιάτικη εμπειρία

Υπάρχουν μέρη που απλώς φιλοξενούν γιορτές — και υπάρχουν μέρη που τις δημιουργούν. Αυτά τα Χριστούγεννα ετοιμαστείτε να ζήσετε μία αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία, στον Πύργο του Πειραιά.

Τα Χριστούγεννα είναι ταυτόσημα με τις γιορτές. Με τη λάμψη, τη ζεστή φιλοξενία. Με όμορφες εικόνες, ξεχωριστές γεύσεις, εμπειρίες που θα θυμάστε για χρόνια όταν αναπολείτε τις γιορτινές μέρες που σας σημάδεψαν περισσότερο.

Περισσότερο από όλα, όμως, τα Χριστούγεννα συνυφαίνονται με τη «μαγεία». Μία μαγεία που ζωντανεύει φέτος με τον πιο festive τρόπο, μέσα από ένα πλούσιο γαστρονομικό ταξίδι και μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, σε ένα άκρως ξεχωριστό σκηνικό.

Συγκεκριμένα, στον 3ο όροφο του εμβληματικού Πύργου του Πειραιά. Εκεί όπου τα φώτα του λιμανιού απλώνονται μέχρι τον ορίζοντα, το Nice n Easy Piraeus Tower προσφέρει φέτος δύο από τις πιο εντυπωσιακές, λαμπερές και ατμοσφαιρικές γιορτινές εμπειρίες της πόλης: ένα Christmas Eve γεμάτο μουσική και comfort-lux γεύσεις και ένα New Year’s Eve που κορυφώνεται με την καλύτερη θέα στα πυροτεχνήματα του Πειραιά.

Με signature φιλοξενία, urban chic αισθητική και live εμφανίσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο, το Nice n Easy γίνεται το απόλυτο σημείο για όσους θέλουν γιορτές με χαρακτήρα, glamour και υψηλή γαστρονομική εμπειρία.

Η γιορτινή εμπειρία ξεκινά με ένα Bellini ως welcome drink, πριν περάσουμε στην κροκέτα κατσικίσιου τυριού με πράσινο μήλο, δυόσμο και raspberries που λειτουργεί ως το πρώτο αρωματικό καλωσόρισμα. Ακολουθεί μια ζεστή βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με περγαμόντο, εσπεριδοειδή, μαύρο σκόρδο και τραγανό πράσο.

Στο ορεκτικό, το αραντσίνι με πάστα μανιταριών, κρέμα παρμεζάνας και chilli oil δίνει ένταση, ενώ η σαλάτα με ψητό ταλαγάνι, πράσινο μήλο, ραπανάκι, cranberries, κουκουνάρι και πετιμέζι προσφέρει ιδανική ισορροπία φρεσκάδας και γλυκύτητας.

Για κυρίως, οι επιλογές περιλαμβάνουν ρολό γαλοπούλας με χριστουγεννιάτικη γέμιση, πουρέ πατάτας, προσούτο και πλούσια σάλτσα από τον ζωμό του, ή τη Striploin Tagliata με τερίνα πατάτας, πουρέ καρότου με παρμεζάνα και jus. Το επιδόρπιο είναι μια μους λευκής σοκολάτας με γιαούρτι, γκανάζ μανταρινιού και κράμπλ αμυγδάλου, πριν τη βραδιά κλείσουν τα παραδοσιακά petit fours: μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα ποτήρι σαμπάνια, ενώ το amuse bouche – tacos καπνιστού χελιού με πουρέ ρεβυθιού και λαχανικά – δίνει μια εκλεπτυσμένη πρώτη γεύση. Η βελουτέ κουνουπίδι με λάδι τρούφας, καμμένο αντίβ, τυρί κρέμα και μπρικ ακολουθεί ως μια ιδιαίτερα αρωματική σούπα.

Στο ορεκτικό, ο semi-cured σολομός με αβοκάντο, μέλι και μουστάρδα απογειώνει τη φρεσκάδα, ενώ η σαλάτα με κροκέτα κατσικίσιου τυριού, τραγανές αγκινάρες, φουντούκια και τρίχρωμα παντζάρια προσφέρει μια πολύχρωμη γευστική ισορροπία.

Για κυρίως, επιλέγετε ανάμεσα στο χοιρινό Iberico με τερίνα σελινόριζας με μαύρη τρούφα, γλασαρισμένα baby καρότα και σάλτσα λαχανικών, ή τη σφυρίδα με λαχανικά Poelle και βελούδινη Beurre Blanc. Η βραδιά κορυφώνεται με το εμβληματικό Saint Honoré, πριν κλείσει με τα παραδοσιακά γλυκίσματα των ημερών.

Για όσους αναζητούν μια πιο ανεπίσημη αλλά πλούσια γαστρονομική εμπειρία, το εορταστικό buffet του Nice n Easy Πειραιά προσφέρει μεγάλη ποικιλία. Ξεκινά με επιλογές ψωμιών, κριτσινιών και ελιών, ενώ η βελουτέ καραμελωμένης σελινόριζας με προσούτο και καπνιστή πάπρικά δίνει έναν αρωματικό τόνο στην αρχή του δείπνου.

Στα ορεκτικά συναντάμε καπνιστό σολομό, γαρίδες με coulis πιπεριάς Φλωρίνης, tartlets κοτόπουλου, μελιτζανοσαλάτα, spring rolls, ποικιλία αλλαντικών και τυριών καθώς και παραδοσιακές πίτες. Οι σαλάτες περιλαμβάνουν Caprese, πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο και μια εκδοχή με ψητά λαχανικά.

Στα ζεστά πιάτα ξεχωρίζουν το αγριογούρουνο σε Αγιωργίτικο με porcini, το ρολό γαλοπούλας με σάλτσα φρούτων του δάσους, το βουβαλίσιο κεμπάπ, το κοτόπουλο πανέ με βρώμη, καθώς και συνοδευτικά όπως πατάτες baby, λαχανάκια Βρυξελλών και ρύζι basmati με σαφράν. Το γεύμα ολοκληρώνεται με ποικιλία γλυκών: χριστουγεννιάτικους κορμούς, μίνι παστάκια, βυζαντινό κορμό, μίνι κανταΐφι, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Η Παραμονή Χριστουγέννων στο Piraeus Tower συνδυάζει τη γαστρονομική δημιουργικότητα με live performances που χαρίζουν στην πόλη μια γιορτινή, φωτεινή ενέργεια. Η Nicole, με τη ζεστή, χαρακτηριστική φωνή της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο jazz classics, holiday standards και λατρεμένα pop favourites.

Η Kony, με το σαξόφωνό της, προσθέτει cinema-like στιγμές, δίνοντας στις μελωδίες έναν elegant, festive χαρακτήρα. Στη συνέχεια, ο Sofras Tasos ανεβάζει τη διάθεση με ένα uplifting DJ set που οδηγεί τη βραδιά σε αληθινό χριστουγεννιάτικο celebration.

Σε κάθε του μενού και σε κάθε πιάτο, το Nice n Easy Πειραιά αποδεικνύει πως οι γιορτές γίνονται πραγματικά ιδιαίτερες όταν συνδυάζονται με αυθεντικές γεύσεις, ζεστή φιλοξενία και στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Nice n Easy

Akti Posidonos 2, Piraeus

+30 210 4220199